Игорь Рейзлин довольно уверенно вышел в полуфинал соревнований. Но в борьбе за выход в финал и возможность побороться за победу, уступил французу Роману Каннону. Поэтому украинцу пришлось соревноваться за бронзовые награды.

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В матче за третье место Рейзлину противостоял итальянец Андреа Сантарелли.

Оба шпажиста довольно мощно провели схватку. Итальянец был впереди 3:0. Но после этого Рейзлину удалось переломить ход поединка. Третий период они начинали при счете 8:8. А победу Рейзлин завоевал при счете 15:12.

Это первая медаль на Олимпиаде в мужской шпаге для сборной Украины в истории.

На Олимпиаде-2020 в Токио это вторая медаль для сборной Украины. До этого бронзовым призером стала дзюдоистка Дарья Белодед, которая выступала в весовой категории до 48 килограммов.