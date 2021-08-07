Судья перечеркнул мечту украинца

Александр Хижняк (до 75 килограммов) боролся за "золото" Олимпийских игр в Токио. Он получил отличный шанс вписать свою фамилию в список украинских олимпийских чемпионов по боксу.

Вот это да Украина завоевала "серебро" в каноэ-двойке на Олимпиаде-2020

Соперник в финале попался украинцу неудобный – Геберт Соуза из Бразилии. Бразилец в полуфинале побил экс-украинца, который сейчас представляет ОКР (российскую команду) Глеба Бакши.

Хижняк же в 1/2 финала в сложнейшем поединке победил Эумера Марсьяля с Филиппин. Бой продлился все раунды и только по судейским запискам прошел в финал на японской земле.

Хижняк уже с первых секунд завоевал центр ринга и прижал соперника к канатам. Мощные удары выбрасывал украинец. Все судьи единогласно отдали первый раунд Александру – 10:9. Уже в начале второго раунда в голову бразильца улетел классный правый боковой.

Не дал продолжить бой

Очень активный бокс показывали боксеры. Никто не хотел отдавать золотую награду Олимпиады. Во втором раунде победу судьи отдали Хижняку – 10:9. Их решение было во второй раз подряд единогласным.

В третьем раунде Соуза снова не мог ничего сделать. Александр грамотно действовал на ринге и уклонялся от ударов соперника. Однако за 1 минуту 31 секунду украинец пропустил на встречу удар и побывал в нокдауне. Судья не позволил Хижняку продолжить бой, хотя Александр сигнализировал, что может продолжить поединок. Нокаут для ураинца.

Очень странное решение судьи, который не дал побороться украинскому боксеру. Геберт Соуза – олимпийский чемпион.

Александр Хижняк – серебряный чемпион по боксу. Это 16-медаль на японской земле для Украины.