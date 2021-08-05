Обидное поражение в финале
29-летняя украинская каратистка сошлась в финальной схватке с представительницей Болгарии Ивет Горанова. Неуступчивая соперница стала настоящей сенсацией Олимпийских игр в Токио.
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Девушки активно начали поединок. Одесситка упала на татами, но классно отбилась от атаки соперницы. У Горанова неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Небольшая пауза возникла в матче. Обе каратистки получили по одному баллу.
Болгарская каратистка сразу вышла вперед в счете 2:1, хотя вела довольно прагматичный бой. Анжелике нужно было идти ва-банк. Украинка пошла вперед, но соперница ударом стопы увеличила свое преимущество до 4:1. Совсем немного не хватило украинке, чтобы попасть в подбородок Ивет.
- За девять секунд до конца схватки Горанова получила еще одно очко – 5:1. Анжелика Терлюга – серебряный призер Олимпиады в Токио.
- Эта награда стала исторической для Украины в карате. Спортсменка принесла нашей стране уже 13-ю медаль на японской земле и третью "серебряную".