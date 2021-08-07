Украину представляли Марина Алексиива, Вадислава Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
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По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте. Украинки за свою показанную программу получили результат 94,2685 балла и уступали только представительницам России и Китая.
В произвольной программе, которая состоялась уже 7 августа, наши девушки показали результат 96,0333 и набрали общую сумму 190,3018. Этот результат позволил нашим "рыбкам" завоевать третье место и вторую медаль в этой дисциплине.
Победителями стали представительницы Олимпийского комитета России, набравшие недосягаемые для соперниц 196,0979 балла. Вторые китаянки – 193,5310.
Синхронное плавание. Командные соревнования
1. ОКР – 196,0979
2. Китай – 193,5310
3. Украина – 190,3018