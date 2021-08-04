Еще одно "серебро"

22-летний украинский борец Парвиз Насибов (до 67 килограммов) в ожесточенной схватке пробился в финал Олимпийских игр. Соперником украинца в борьбе за звание олимпийского чемпиона стал иранец Мохаммад Реза Гераи.

Достойно внимания Это все для Украины, – борец Насибов о ярком выходе в финал Олимпиады

Украинец первым поставил на колено соперника, но иранец уверенно действовал в защите. Первый балл судьи отдали Гераю, украинцу поставили в партер. Иранец выполнил действие, но судьи не засчитали его. За неоправданный челлендж один балл отдали украинцу.

Гераи воспользовался ошибкой Насибова и повел в счете 3:1. Первый период завершился с преимуществом в пользу борца из Ирана. Уже на первых секундах второго периода украинец снова пропустил атаку – 7:1. Владимир Шацких, тренер Парвиза, пытался оспорить оценку. Но судьи отдали еще одно очко сопернику – 8:1.

Соперник заработал еще одно очко – 9:1. Парвиз Насибов – серебряный призер Олимпийских игр. Это второе "серебро" Украины на Олимпиаде-2020 в Токио.

Путь Насибова на Олимпиаде-2020