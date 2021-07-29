Выиграл заплыв американец Роберт Финк со временем 7:41.87. Это несколько дольше, чем в полуфинале, когда Михаил Романчук установил олимпийский рекорд – 7:41.28.

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Финальный заплыв

Стоит отметить, что кроме Михаила Романчука, в финал по плаванию на 800 метров пришел еще один украинец – Сергей Фролов.

В финальном заплыве он финишировал шестым.

В течение почти всего заплыва первым был итальянец Грегорио Палтриньери, а в определенный момент казалось, что сразу оба украинца закончат соревнования с медалями.

Но американец Роберт Финк выдал просто огненный финиш, вырвав победу буквально на последних метрах дистанции.

Результат финального заплыва:

(1) Роберт Финк (США) – 7:41.87,

Роберт Финк (США) – 7:41.87, (2) Грегорио Палтриньери (Италия) – 7:42.11,

Грегорио Палтриньери (Италия) – 7:42.11, (3) Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33,

Михаил Романчук (Украина) – 7:42.33, ...

(6) Сергей Фролов (Украина) – 7:45.11.

Заплыв на 800 метров