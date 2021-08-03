Желанная медаль
Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досё из Японии. Алла Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.
Достойно внимания Олимпиада-2020: борчиха Коляденко поборется за "бронзу" для Украины в Токио
Черкасова уже в первом периоде положила на лопатки соперницу – туше (0:2). Украинка осуществила мечту и просьбу сына – получила медаль. Черкасова – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.
Путь Черкасовой на Олимпиаде-2020
- Первых две схватки Алла завершила в феерическом стиле. Она не дала никаких шансов соперницам. В первом поединке Черкасова "всухую" одолела польскую борчиху Агнешку Вещек-Кордус (11:0). А уже в 1/4 финала победила представительницу Германии Анну Кармен Шель (6:0).
- В полуфинале борчиху из Украины остановила чемпионка мира из США Тамира Менса-Сток. Она в неуступчивой борьбе победила Аллу (4:10).