Желанная медаль

Представительница Львовской области в бронзовом финале встречалась с Сарой Досё из Японии. Алла Черкасова активнее начала поединок в весовой категории до 68 килограммов.

Достойно внимания Олимпиада-2020: борчиха Коляденко поборется за "бронзу" для Украины в Токио

Черкасова уже в первом периоде положила на лопатки соперницу – туше (0:2). Украинка осуществила мечту и просьбу сына – получила медаль. Черкасова – бронзовая призерка Олимпиады-2020. Для Аллы Олимпийские игры в Токио были последними в карьере.

Путь Черкасовой на Олимпиаде-2020

  • Первых две схватки Алла завершила в феерическом стиле. Она не дала никаких шансов соперницам. В первом поединке Черкасова "всухую" одолела польскую борчиху Агнешку Вещек-Кордус (11:0). А уже в 1/4 финала победила представительницу Германии Анну Кармен Шель (6:0).
  • В полуфинале борчиху из Украины остановила чемпионка мира из США Тамира Менса-Сток. Она в неуступчивой борьбе победила Аллу (4:10).