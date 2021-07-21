Экскурс по Олимпийским играм-2020: расписание, где смотреть, какие шансы у Украины

Пять лет ожидания и наконец летние Олимпийские игры стартуют в Токио. Япония официально получила право провести Игры в Токио еще в 2013 году. Уже в 2020 году японцы были готовы открыть двери для всех спортсменов мира, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Олимпиада во время пандемии

Игры в Токио должны были состояться летом 2020 года. Как известно, летние Олимпийские игры, как и зимние, проводят один раз в четыре года.

Стоит внимания Девиз Олимпийских игр изменили впервые в истории

Из-за пандемии в 2020 году не было никаких шансов провести Олимпиаду, поэтому Игры перенесли на 2021 год. Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр. Это самые дорогие летние Игры в истории.

Бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

В отличие от футбольного чемпионата Европы, Олимпийские игры отменялись и даже прерывались.

Не сложно догадаться, что Играм помешали войны – Первая и Вторая мировые. Олимиада-1916 не состоялась в Берлине из-за войны. Организаторы Игр надеялись, что Олимпиаду удастся провести, но война затянулась. Не помогло даже перемирие на время Олимпийских игр.

В 1936 году Германия таки провела Олимпиаду, право на проведение которой получила еще до режима Адольфа Гитлера. Несмотря на бойкот многих стран, МОК не нашел причин, почему перенести Игры в Барселону. Со временем МОК признал ошибку.

Япония планировала принять Олимпийские игры в 1940 и 1942 годах. Но из-за войны с Китаем отказалась провести Игры. Хотя Олимпиады перенесли в Финляндию и Германию – соревнования не состоялись из-за войны. Отменена была и Олимпиада-1944, которая должна была состояться в Лондоне.

В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене произошел теракт, из-за которых соревнования были приостановлены. 5 сентября 1972 года член террористической палестинской организации "Черный сентябрь" захватили в заложники израильских спортсменов. Полиция и спецназ ФРГ действовали крайне неэффективно, в результате погибли 11 заложников.

Если сравнивать с Евро-2020, то Олимпиада-2020 пройдет без болельщиков и действительно при строгих ограничениях. В Японии сейчас чрезвычайное положение. Власти страны столкнулись с критикой из-за решения проводить Олимпиаду.

Участников Олимпиады попросили сократить численность своих делегаций. Спортсменам запрещено посещать достопримечательности и максимально ограничить контакты. Ежедневно атлеты проходят тестирование на COVID-19. Также олимпийцев должны вакцинировать.

Несмотря на строгие ограничения в олимпийской деревне и среди спортсменов, уже были зафиксированы случаи коронавируса.

Уровень строгости ограничений подтверждает случай с украинкой Викторией Ус. На ее рейсе у человека обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что Виктория сдает негативные ПЦР-тесты, она вынуждена быть на самоизоляции и ограничена в тренировках.

Олимпийские объекты

Для проведения соревнований будут привлечены более 40 спортивных объектов. В пределах Токио 33 олимпийских объекта, 20 из которых расположены на расстоянии до 8 километров от олимпийской деревни.

Зонально основная часть объектов Олимпиады-2020 сосредоточены в двух кластерах – Зоне Наследия и Зоне Токийского залива.

Большинство объектов уже были имеющейся инфраструктурой. Главная арена Токио-2020 – Национальный олимпийский стадион.



Национальный олимпийский стадион / Фото Getty Images

Когда состоятся Олимпийские игры

Официально дата проведения Олимпийских игр-2020 – 23 июля – 8 августа. Церемония открытия запланирована на пятницу 23 июля. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Елена Костевич и Богдан Никишин –на открытии Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио! Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Формально Олимпиада-2020 началась еще 21 июля. В этот день начались олимпийские мини-турниры по футболу, бейсболу и софтболу.

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Розыгрыш медалей начнется 24 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

Символы Олимпиады

Талисман Олимпиады раскрашен в бело-синюю клетку. По словам дизайнеров, которые создали талисман, сочетая традиции стиля манга и черты хай-тека, он очень спортивный и отличается сильным чувством справедливости.

По их замыслу, талисман обладает способностью моментально перемещаться в пространстве в любом направлении.



Талисманы Олимпийских игр / Фото tokyo2020.org

Олимпийская эмблема Игр XXXII Олимпиады имеет вид кольца из узора шахматной доски цвета индиго. Такой узор был популярен в Японии в эпоху Эдо (1603 – 1867 годы).

Каждый прямоугольник символизирует разные страны и культуры, а также многообразие мира, объединенное вокруг спорта. Несмотря на перенос Игр на 2021 год, соревнования оставили название Токио-2020.



Олимпийская эмблема / Фото tokyo2020.org

Для призеров Олимпиады и паралимпиады было изготовлено около 5 тысяч медалей – золотых, серебряных и бронзовых. Для их изготовления использовали бывшую бытовую технику и смартфоны.

Японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране действовали около 4 тысяч пунктов приема. Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов.



Медали для Олимпиады / olympics.com

Где и когда смотреть Олимпиаду

Между Киевом и Токио 6 часов разницы. Поэтому, когда в Японии стартует игровой день, в Украине еще будет ночь. Да не стоит разочаровываться!

Решающие события на Играх будут происходить, когда в Токио будет вечер. Зато в Украине это будет день.

Всего соревнования будут проходить с 03:00 утра до 17:00 вечера по киевскому времени.

В Украине официальный транслятор Олимпиады – Суспільне. Просмотреть Игры можно будет на телеканале UA: Первый и на сайте "Суспільне Спорт".

Спорт 24 гарантирует оперативное информирование.

Какое представительство в Украине

В Токио около 11 тысяч атлетов будут соревноваться в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов медалей.

Украину на самом главном старте планеты будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). К сожалению, на Играх в Токио Украина будет иметь наименьшее количество представителей в своей истории.

Украина представлена в:

бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Украина не будет представлена в таких командных видах спорта, как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол.

С подробной информацией обо всех наших олимпийцах можно ознакомиться здесь



Парадная форма сборной Украины / Фото НОК Украины

Потери Украины

Перед самой Олимпиадой сборная Украины потеряла многих спортсменов, которые потенциально могли принести награды.

В первую очередь речь идет об олимпийском чемпионе Олеге Верняеве. Наш гимнаст получил дисквалификацию на 4 года за проваленный допинг.

Допинг не позволил поехать на Олимпиаду-2020 тяжелоатлету Дмитрию Чумаку и боксеру Евгению Барабанову. Призер чемпионатов мира Игорь Главан также не уехал в Токио. Украинцу продлили дисквалификацию за допинг.

Упустила шанс поехать в Токио титулованная легкоатлетка Ольга Ляхова. Из-за рождения ребенка она пропустила отборочный турнир. Ляхова могла поехать в Токио, если бы за это проголосовал тренерский комитет. Однако Ольге отказали.

Травмы помешали поехать на Олимпийские игры теннисистке Марте Костюк и борчихе Алине Грушиной.

Каковы шансы на медали

Аналитическая компания Gracenote спрогнозировала Украине 21 медаль на Олимпиаде, 8 из которых золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Gracenote исследовала выступления спортсменов со времен последней Олимпиады в 2016 году. И составила свой виртуальный медальный зачет, учитывая, сколько медалей может добыть каждая из стран.

Наибольшие медальные надежды Украины связаны с Дарьей Белодед, Игорем Радивиловым, Александром Хижняком, Ольгой Харлан, Жаном Беленюком, и Ярославой Магучих.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Также свой шанс будут иметь каратисты Станислав Горуна и Анжелика Терлюга.

Украина на Играх в Токио имеет уникального представителя. В прыжках в воду нас представит 15-летний чемпион Европы Алексей Середа.

Среди спортсменов, которые на слуху, в Украине Элина Свитолина, Юлия Левченко, Даяна Ястремская, Марина Бех-Романчук, Михаил Романчук. Но им придется прыгнуть выше головы в погоне за медалями.

Украина на предыдущих играх

Украина традиционно лучше выступает на Летних Олимпийских играх. До сих пор лучшей Олимпиадой для Украины являются игры в Атланте-1996. Тогда Украина впервые была представлена отдельной командой, а весь мир узнал, кто такой Владимир Кличко. Украине удалось выиграть рекордные 23 медали, 9 из которых были золотыми.

На Олимпиадах в 2004 и 2008 годах нашей сборной удавалось приблизиться к показателю – по 22 медали (8 и 7 золотых соответственно).

На Олимпиаде-2012 в Лондоне наши спортсмены завоевали 19 наград, из которых 5 золотых.

На Олимпийских играх-2016 Украина установила абсолютный антирекорд. Предыдущие игры в Рио принесли Украине только 11 медалей и только две золотые.

Призовые украинцев

Министерство молодежи и спорта оставило призовые для спортсменов на уровне предыдущих Олимпийских игр.

Однако в гривнах гонорар для наших спортсменов вырос, ведь изменился курс доллара. В августе 2016 года один доллар стоил 25,1 гривны, когда в июле 2021 года – 27,2 гривны.

золото – 125 тысяч долларов;

серебро – 80 тысяч долларов;

бронза – 55 тысяч долларов.

На подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделено 2,8 миллиарда гривен. В эту сумму входят призовые за медали.

Программа Олимпийских игр

На Олимпиаде будут соревнования в 33 видах спорта (55 различных дисциплин). Всего это 339 событий за 22 дня.

Календарь выступлений топ-спортсменов Украины

Подробно с календарем игр в Токио можно ознакомиться здесь

24 июля

11:00 – 13:40. Дзюдо. Женщины – 48 кг (Дарья Белодед)

26 июля

05:00 – 08:45. Бокс. Мужчины – 75 кг (Александр Хижняк)

12:00 – 16:25. Фехтование. Женская сабля (Ольга Харлан)

3 августа

3:00 – Легкая атлетика. Женщины – прыжки в длину (Марина Бех-Романчук)

4 августа

12:15 – 16:00. Греко-римская борьба – 87 кг (Жан Беленюк)

5 августа

11:00 – 15:40. Каратэ. Кумитэ женщины до 55 кг (Анжелика Терлюга)

6 августа

11:00 – 15:40. Каратэ. Кумите мужчины до 75 кг (Станислав Горуна)

7 августа

12:50. Легкая атлетика. Женщины, высота (Ярослава Магучих)

Новые виды спорта и фавориты Олимпиады

Впервые с Олимпиады-2008 в программу возвращаются бейсбол и софтбол. Каратэ, спортивное скалолазание, серфинг и скейтбординг – впервые вошли в программу Олимпийских игр.

На Олимпийских играх будет немало звездных спортсменов. Чего только стоит сборная США по баскетболу.

Немало топ-представителей в теннисе, в частности – первая ракетка мира Новак Джокович и титулованная японка Наоми Осака.



Новак Джокович / Фото Getty Images

Особое внимание будет приковано к шведскому прыгуну Арману Дюплантису. Он побил невероятные рекорды Сергея Бубки.

За новыми наградами едет американская гимнастка Симона Байлз, которая в Рио взяла четыре золота. Высокие шансы на золото у Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки. Она самая быстрая из ныне живущих женщин на планете.

В 2019 году Элиуд Кипчоге стал первым, кто пробежал марафон меньше, чем за два часа. Поэтому его победе в Токио не стоит удивляться.

В целом борьба в медальном зачете развернется между США, Китаем и Великобританией.

Олимпийские игры без России

России не будет на двух Олимпиадах подряд. Соответствующее решение в конце 2020 года принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

9 декабря 2019 года Международное антидопинговое агентство (The World Anti-Doping Agency, WADA) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

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Причиной для отстранения России стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012 – 2015 годы.

Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября 2020 года. России решили сократить дисквалификацию.

На Олимпиаде в Токио не сможет побывать президент России Владимир Путин. CAS запретил кровавому диктатору посещать Игры.

"Чистые" спортсмены из России смогут выступить под нейтральным флагом. Вместо гимна России будет играть музыка известного композитора Петра Чайковского.