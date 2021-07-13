По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.

К слову Олимпийская надежда Украины Верняев пропустит Олимпийские игры

Решение относительно Олега Верняева принимал Арбитраж GEF. Его можно обжаловать в CAS, что и планирует делать украинский спортсмен.

"Как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных стартов и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенного вещества?" – резюмировал Верняев.

Обратите внимание! Сайт GEF еще не сообщил о дисквалификации Верняева на сайте Международной федерации спортивной гимнастики, он до сих пор указан как "отстраненный".

Что известно об отстранении Верняева