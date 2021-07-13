По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.
К слову Олимпийская надежда Украины Верняев пропустит Олимпийские игры
Решение относительно Олега Верняева принимал Арбитраж GEF. Его можно обжаловать в CAS, что и планирует делать украинский спортсмен.
"Как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных стартов и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенного вещества?" – резюмировал Верняев.
Что известно об отстранении Верняева
- В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет принимать участие в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело может касаться и допинга, однако точной информации пока нет.
- Сам спортсмен и его тренер никак не комментируют такую дисквалификацию. Гимнаст продолжает тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.
- Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.