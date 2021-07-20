Самая дорогая Летняя Олимпиада

Генеральный секретарь оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто рассказал о расходах Японии на проведение Олимпийских игр.

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Общие расходы на проведение Олимпийских игр, которые понесло правительство Японии и правительство Токио, составили 15,4 миллиарда долларов,

– сказал Муто во время 138-й сессии МОК.

Муто отметил, что бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

Олимпиада в Токио стала самой дорогой среди игр, которой проводятся летом.

Предыдущие Летние Игры-2016 в Рио стоили Бразилии более 13 миллиардов долларов. Олимпийские игры 2012 в Лондоне обошлись Великобритании почти в 15 миллиардов долларов.

Гораздо меньше потратили на Игры в Пекине (2008) и Сиднее (2004) – 7 и 5 миллиардов долларов соответственно.

До сих пор больше всего на организацию Олимпиады потратила Россия в 2014 году. Тогда Зимние Игры в Сочи обошлись россиянам в 55 миллиардов долларов. Причина в том, что России пришлось создавать практически всю инфраструктуру.

Летние Олимпийские игры-2020 стартуют уже 23 июля и продлятся до 8 августа.