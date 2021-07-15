Сумма призовых для украинских спортсменов осталась неизменной в долларах по сравнению с Играми в Рио-2016.

К слову Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии

За золотую награду спортсмен получит 125 тысяч долларов. Такую же сумму получали и на двух последних Зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах.

Однако в гривнах гонорар для наших спортсменов вырос, так как изменился курс доллара. В августе 2016 года один доллар стоил 25.1, тогда как в июле 2021-го – 27.2.

Призовые за выигранные медали на Олимпиаде-2020

"Золото" – 125 тысяч долларов;

"Серебро" – 80 тысяч долларов;

"Бронза" – 55 тысяч долларов.

На подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделено 2,8 миллиарда гривен. В эту сумму входят призовые за медали.

Олимпийские игры в Токио пройдут в период с 23 июля по 8 августа.