Сумма призовых для украинских спортсменов осталась неизменной в долларах по сравнению с Играми в Рио-2016.
К слову Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии
За золотую награду спортсмен получит 125 тысяч долларов. Такую же сумму получали и на двух последних Зимних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах.
Однако в гривнах гонорар для наших спортсменов вырос, так как изменился курс доллара. В августе 2016 года один доллар стоил 25.1, тогда как в июле 2021-го – 27.2.
Призовые за выигранные медали на Олимпиаде-2020
- "Золото" – 125 тысяч долларов;
- "Серебро" – 80 тысяч долларов;
- "Бронза" – 55 тысяч долларов.
На подготовку и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовку к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм выделено 2,8 миллиарда гривен. В эту сумму входят призовые за медали.