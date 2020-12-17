Президент России Владимир Путин не сможет посетить ближайшие чемпионаты мира и Олимпийские игры. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).

Запрет Путину посещать соревнования – это часть наказания для России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом информирует CAS.

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В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов государственной думы, а также президента.

Также посещение турниров запрещено для глав и заместителей государственных организаций, всей администрации президента и сотрудников Следственного комитета России.

Исключения могут быть только в трех случаях:

если любого из вышеупомянутых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир;

если представитель правительства России является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК);

если этот представитель сам является спортсменом-участником турнира, или одним из членов команды (например, тренером).

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Почему Россию отстранили от крупных соревнований

В декабре 2019 года WADA лишила Россию права участвовать в международных соревнованиях в течение следующих четырех лет.

Россия получила наказание за махинации с допингом. В частности, независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

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Россия подала апелляцию на решение WADA в CAS, где 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на два года. Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине.

Там российская символика будет запрещена. Гарантировано не будет российского триколора и на чемпионате мира по футболу в 2022 году. Хотя Россия еще даже не начала квалификацию на Мундиаль.

РУСАДА для восстановления своего статуса должна заплатить WADA взнос в размере 1,27 миллиона долларов.