Чайковский будет "играть" на ближайших Олимпиадах

МОК уведомил Олимпийский комитет России (ОКР), что фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвержден как музыкальное сопровождение сборной России на Играх в Токио и Пекине.

Кстати Россия несмотря на запрет презентовала форму на Олимпиаду-2020 со своей символикой: фото

Музыка Чайковского заменит гимн России, который официально запрещен на двух ближайших Олимпиадах в 2021 и 2022 годах – Токио и Пекине соответственно.

Как известно, в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены до 16 декабря 2022 года могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

Россию наказали за сокрытие допинга. Было доказано, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Сначала Россию наказали на 4 года, однако она подала апелляцию в CAS. Там 17 декабря 2020 года решили отстранить россиян на 2 года, сократив дисквалификацию.

Что интересно, в январе 2020 комиссия спортсменов ОКР предложила использовать песню "Катюша" как музыкальное сопровождение для спортсменов. CAS отклонил этот запрос.



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