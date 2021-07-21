Олімпіада в час пандемії

Ігри у Токіо мали відбутися влітку 2020 року. Як відомо, літні Олімпійські ігри, як і зимові, проводять один раз на чотири роки.

Варте уваги Девіз Олімпійських ігор змінили вперше в історії

Через пандемію у 2020 році не було жодних шансів провести Олімпіаду, тому Ігри перенесли на 2021 рік. Японія витратила рекордні 15,4 мільярда доларів на організацію Олімпійських ігор. Це найдорожчі літні Ігри в історії.

Бюджет Ігор після перенесення на рік був переглянутий. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково витратили 900 мільйонів доларів.

На відміну від футбольного чемпіонату Європи, Олімпійські ігри скасовувалися та навіть переривалися.

Не складно здогадатися, що Іграм завадили війни – Перша та Друга світові. Оліміада-1916 не відбулася у Берліні через війну. Організатори Ігор надіялися, що Олімпіаду вдасться провести, але війна затягнулася. Не допомогло навіть перемир'я на час Олімпійських ігор.

У 1936 році Німеччина таки провела Олімпіаду, право на проведення якої здобула ще до режиму Адольфа Гітлера. Попри бойкот багатьох країн, МОК не знайшов причин, чому перенести Ігри в Барселону. З часом МОК визнав помилку.

Японія планувала прийняти Олімпійські ігри у 1940 та 1942 роках. Але через війну з Китаєм відмовилася провести Ігри. Хоча Олімпіади перенесли у Фінляндію та Німеччину – змагання не відбулися через війну. Скасовано було й Олімпіаду-1944, яка мала відбутися у Лондоні.

У 1972 році на Олімпійських іграх у Мюнхені стався теракт, через які змагання були призупинені. 5 вересня 1972 року член терористичної палестинської організації "Чорний вересень" захопили в заручники ізраїльських спортсменів. Поліція і спецназ ФРН діяли вкрай неефективно, в результаті загинули 11 заручників.

Якщо порівнювати з Євро-2020, то Олімпіада-2020 пройде без вболівальників та справді за суворих обмежень. У Японії наразі надзвичайний стан. Влада країни зіткнулася з критикою через рішення проводити Олімпіаду.

Учасників Олімпіади попросили скоротити чисельність своїх делегацій. Спортсменам заборонено відвідувати визначні місця та максимально обмежити контакти. Щодня атлети проходять тестування на COVID-19. Також олімпійців мали вакцинувати.

Попри суворі обмеження в олімпійському селищі та серед спортсменів, вже були зафіксовані випадки коронавірусу.

Рівень суворості обмежень підтверджує випадок з українкою Вікторією Ус. На її рейсі в людини виявили коронавірус. Попри те, що Вікторія здає негативні ПЛР-тести, вона вимушена бути на самоізоляції й обмежена у тренуваннях.

Олімпійські об'єкти

Для проведення змагань будуть залучені понад 40 спортивних об'єктів. У межах Токіо 33 олімпійські об'єкти, 20 з яких розташовані на відстані до 8 кілометрів від олімпійського селища.

Зонально основна частина об'єктів Олімпіади-2020 зосереджені у двох кластерах – Зоні Спадщини і Зоні Токійської затоки.

Більшість об'єктів вже були наявною інфраструктурою. Головна арена Токіо-2020 – Національний олімпійський стадіон.



Національний олімпійський стадіон / Фото Getty Images

Коли відбудуться Олімпійські ігри

Офіційно дата проведення Олімпійських ігор-2020 – 23 липня – 8 серпня. Церемонія відкриття запланована на п'ятницю 23 липня. Початок о 14:00 за київським часом.

Олена Костевич і Богдан Нікішин – прапороносці України на відкритті Ігор ХХХІІ Олімпіади в Токіо! Вперше в історії проведення Ігор країни-учасниці мають одразу двох прапороносців – жінку та чоловіка. Це пов'язано з активною позицією МОК щодо відстоювання принципів гендерної рівності.

Формально Олімпіада-2020 розпочалася ще 21 липня. У цей день розпочалися олімпійські мінітурніри з футболу, бейсболу та софтболу.

До теми На Олімпіаді-2020 стартували перші змагання: як це було

Розіграш медалей розпочнеться 24 липня. Церемонія закриття запланована на 8 серпня.

Символи Олімпіади

Талісман Олімпіади розфарбований в біло-синю клітинку. За словами дизайнерів, які створили талісман, поєднуючи традиції стилю манга і риси хай-теку, він дуже спортивний і відрізняється сильним почуттям справедливості.

За їх задумом, талісман має здатність моментально переміщатися в просторі в будь-якому напрямку.



Талісмани Олімпійських ігор / Фото tokyo2020.org

Олімпійська емблема Ігор XXXII Олімпіади має вигляд кільця з візерунка шахівниці кольору індиго. Такий візерунок був популярний у Японії в епоху Едо (1603 – 1867 роки).

Кожен прямокутник символізує різні країни і культури, а також різноманіття світу, об'єднане навколо спорту. Незважаючи на перенесення Ігор на 2021 рік, змагання залишили назву Токіо-2020.



Олімпійська емблема​ / Фото tokyo2020.org

Для призерів Олімпіади та паралімпіади було виготовлено близько 5 тисяч медалей – золотих, срібних та бронзових. Для їх виготовлення використали колишню побутову техніку та смартфони.

Японська влада організувала збір непотрібної електроніки. По всій країні діяли близько 4 тисяч пунктів прийому. Всього було зібрано понад 79 тонн несправної техніки, що включало понад 6 мільйонів одних тільки мобільних телефонів.



Медалі для Олімпіади / olympics.com

Де та коли дивитися Олімпіаду

Між Києвом та Токіо 6 годин різниці. Тому, коли в Японії стартуватиме ігровий день, в Україні ще буде ніч. Та не варто розчаровуватися!

Вирішальній події на Іграх будуть відбуватися, коли у Токіо буде вечір. Натомість в Україні це буде день.

Загалом змагання відбуватимуться з 03:00 ранку до 17:00 вечора за київським часом.

В Україні Офіційний транслятор Олімпіади – Суспільне. Переглядати Ігри можна буде на телеканалі UA: Перший та на сайті "Суспільне Спорт".

Спорт 24 гарантує оперативне інформування.

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