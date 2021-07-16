Экстренная замена в сборной Украины
Олимпийская сборная Украины по женской борьбе провела замену. Представительница Украины в весовой категории до 57 килограммов Алина Грушина получила травму.
К слову Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии
На Олимпиаде в Токио ее заменит 26-летняя львовянка Татьяна Кит.
- Грушина в апреле 2021 года стала бронзовым призером чемпионата Европы. В мае ей удалось выиграть чемпионат Европы U-23.
Что известно о Татьяне Кит
Татьяна Кит – призер многих престижных соревнований. Она бронзовый призер чемпионата мира-2015. Также Кит дважды завоевывала "серебро" чемпионата Европы.
Украинка дважды выигрывала чемпионат Европы по борьбе среди молодежи. Еще однажды она добывала "бронзу".
Кто пропускает Олимпиаду
Ранее сборная Украины потеряла теннисистку Марту Костюк, которая пропустит Олимпиаду-2020 из-за травмы. Также олимпиаду по разным причинам пропустят:
- Олег Верняев (спортивная гимнастика) – дисквалификация за допинг;
- Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика) – подозрение в употреблении допинга;
- Евгений Барабанов (бокс) – дисквалификация за допинг;
- Ольга Ляхова (легкая атлетика, бег на 800 метров) – личные причины.
Украину на Летних Олимпийских играх представят 157 спортсменов. Это антирекорд в истории нашей команды. Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.