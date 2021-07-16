Экстренная замена в сборной Украины

Олимпийская сборная Украины по женской борьбе провела замену. Представительница Украины в весовой категории до 57 килограммов Алина Грушина получила травму.

К слову Не такими я представляла Олимпийские игры, – украинку удерживают на изоляции в Японии

На Олимпиаде в Токио ее заменит 26-летняя львовянка Татьяна Кит.

Грушина в апреле 2021 года стала бронзовым призером чемпионата Европы. В мае ей удалось выиграть чемпионат Европы U-23.

Что известно о Татьяне Кит

Татьяна Кит – призер многих престижных соревнований. Она бронзовый призер чемпионата мира-2015. Также Кит дважды завоевывала "серебро" чемпионата Европы.

Украинка дважды выигрывала чемпионат Европы по борьбе среди молодежи. Еще однажды она добывала "бронзу".

Соревнования по женской борьбе в Токио начнутся 1 августа.

Кто пропускает Олимпиаду

Ранее сборная Украины потеряла теннисистку Марту Костюк, которая пропустит Олимпиаду-2020 из-за травмы. Также олимпиаду по разным причинам пропустят:

Олег Верняев (спортивная гимнастика) – дисквалификация за допинг;

Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика) – подозрение в употреблении допинга;

Евгений Барабанов (бокс) – дисквалификация за допинг;

Ольга Ляхова (легкая атлетика, бег на 800 метров) – личные причины.

Украину на Летних Олимпийских играх представят 157 спортсменов. Это антирекорд в истории нашей команды. Игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа.