Дмитрия Чумака обвинили в нарушении сразу трех антидопинговых правил IWF: применение или попытка применения запрещенного вещества, отказ от забора допинг-пробы и вмешательства (или попытки вмешательства) в любую часть допинг-контроля.
Смотрите также Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша
Обвинения также предъявлены тренеру Чумака, Михаилу Мацесе. Оба временно отстранены до завершения расследования.
Сам Чумак прокомментировал эту ситуацию в своем Инстаграме:
"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем", – написал он.
Что известно о Чумаке
- Дмитрий Чумак – лидер мужской сборной по тяжелой атлетике, 3-кратный чемпион Европы и 2-кратный призер чемпионатов мира. Выступает в весовой категории до 109 килограмм
- Чумак отобрался по рейтингу на Олимпиаду в Токио, где должен стать единственным украинцем (в мужской тяжелой атлетике) именно в весовой категории до 109 килограмм. Теперь его участие на Играх в Токио – под вопросом из-за отстранения.
- В 2021 году Чумак выиграл "золото" чемпионата Европы в Москве, после чего опубликовал пост со словами "Москва сгорела целиком".