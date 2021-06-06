Дмитрия Чумака обвинили в нарушении сразу трех антидопинговых правил IWF: применение или попытка применения запрещенного вещества, отказ от забора допинг-пробы и вмешательства (или попытки вмешательства) в любую часть допинг-контроля.

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Обвинения также предъявлены тренеру Чумака, Михаилу Мацесе. Оба временно отстранены до завершения расследования.

Сам Чумак прокомментировал эту ситуацию в своем Инстаграме:

"Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем", – написал он.

Что известно о Чумаке