Россия представила форму со своей символикой

ОКР должен был разработать форму, учитывая запреты Спортивного арбитражного суда (CAS). Форма не могла содержать флаг России, название страны, а также полное название "Олимпийский комитет России".

Кстати Российским легкоатлетам придется отказаться от родины для участия в Олимпиаде

Однако на форме, которую будут носить российские олимпийцы, присутствуют элементы флага РФ. Основным цветом формы является белый. Однако на форме есть синий и красные цвета. Таким образом, использованы все три цвета российского флага.

Но на этом Россия не остановилась. На эмблеме также использованы бело-сине-красные цвета.

Международный олимпийский комитет (МОК) не увидел ничего удивительного и утвердил форму России. Представитель МОК отметил, что представленная форма не противоречит тем ограничениям, которые были наложены на Россию.

Как известно, Россию на 2 года лишили права участвовать в международных соревнованиях. Причина в том, что независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Согласно решению CAS, российские спортсмены могут в ближайшие 2 года выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только в нейтральном статусе – без флага и гимна страны.

До сих пор остается открытым вопрос, какой гимн будет использован для российских спортсменов в случае победы. Ранее МОК отказал России в использовании песни "Катюша". В ответ Россия предложила мелодии композитора Петра Чайковского.