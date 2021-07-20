Новый девиз Олимпийских игр
МОК одобрил изменение девиза Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее". Решение было принято на сессии МОК, которая состоялась в Токио.
К слову Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр
Теперь олимпийский девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (Citius, altius, fortius – communis).
Решение об изменении девиза было принято единогласно. Олимпийский девиз изменен впервые в истории.
Предыдущая версия была одобрена в 1896 году перед стартом первой Олимпиады.
- Олимпийские игры-2020 состоятся в Токио (Япония). Игры-2020 продлятся с 23 июля до 8 августа. Украину представят 157 атлетов в 29 видах спорта.