Новый девиз Олимпийских игр

МОК одобрил изменение девиза Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее". Решение было принято на сессии МОК, которая состоялась в Токио.

К слову Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр

Теперь олимпийский девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (Citius, altius, fortius – communis).

Решение об изменении девиза было принято единогласно. Олимпийский девиз изменен впервые в истории.

Предыдущая версия была одобрена в 1896 году перед стартом первой Олимпиады.