Олимпиада во время пандемии

Игры в Токио должны были состояться летом 2020 года. Как известно, летние Олимпийские игры, как и зимние, проводят один раз в четыре года.

Стоит внимания Девиз Олимпийских игр изменили впервые в истории

Из-за пандемии в 2020 году не было никаких шансов провести Олимпиаду, поэтому Игры перенесли на 2021 год. Япония потратила рекордные 15,4 миллиарда долларов на организацию Олимпийских игр. Это самые дорогие летние Игры в истории.

Бюджет Игр после переноса на год был пересмотрен. На создание безопасной среды для проведения турнира дополнительно потратили 900 миллионов долларов.

В отличие от футбольного чемпионата Европы, Олимпийские игры отменялись и даже прерывались.

Не сложно догадаться, что Играм помешали войны – Первая и Вторая мировые. Олимиада-1916 не состоялась в Берлине из-за войны. Организаторы Игр надеялись, что Олимпиаду удастся провести, но война затянулась. Не помогло даже перемирие на время Олимпийских игр.

В 1936 году Германия таки провела Олимпиаду, право на проведение которой получила еще до режима Адольфа Гитлера. Несмотря на бойкот многих стран, МОК не нашел причин, почему перенести Игры в Барселону. Со временем МОК признал ошибку.

Япония планировала принять Олимпийские игры в 1940 и 1942 годах. Но из-за войны с Китаем отказалась провести Игры. Хотя Олимпиады перенесли в Финляндию и Германию – соревнования не состоялись из-за войны. Отменена была и Олимпиада-1944, которая должна была состояться в Лондоне.

В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене произошел теракт, из-за которых соревнования были приостановлены. 5 сентября 1972 года член террористической палестинской организации "Черный сентябрь" захватили в заложники израильских спортсменов. Полиция и спецназ ФРГ действовали крайне неэффективно, в результате погибли 11 заложников.

Если сравнивать с Евро-2020, то Олимпиада-2020 пройдет без болельщиков и действительно при строгих ограничениях. В Японии сейчас чрезвычайное положение. Власти страны столкнулись с критикой из-за решения проводить Олимпиаду.

Участников Олимпиады попросили сократить численность своих делегаций. Спортсменам запрещено посещать достопримечательности и максимально ограничить контакты. Ежедневно атлеты проходят тестирование на COVID-19. Также олимпийцев должны вакцинировать.

Несмотря на строгие ограничения в олимпийской деревне и среди спортсменов, уже были зафиксированы случаи коронавируса.

Уровень строгости ограничений подтверждает случай с украинкой Викторией Ус. На ее рейсе у человека обнаружили коронавирус. Несмотря на то, что Виктория сдает негативные ПЦР-тесты, она вынуждена быть на самоизоляции и ограничена в тренировках.

Олимпийские объекты

Для проведения соревнований будут привлечены более 40 спортивных объектов. В пределах Токио 33 олимпийских объекта, 20 из которых расположены на расстоянии до 8 километров от олимпийской деревни.

Зонально основная часть объектов Олимпиады-2020 сосредоточены в двух кластерах – Зоне Наследия и Зоне Токийского залива.

Большинство объектов уже были имеющейся инфраструктурой. Главная арена Токио-2020 – Национальный олимпийский стадион.



Национальный олимпийский стадион / Фото Getty Images

Когда состоятся Олимпийские игры

Официально дата проведения Олимпийских игр-2020 – 23 июля – 8 августа. Церемония открытия запланирована на пятницу 23 июля. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Елена Костевич и Богдан Никишин – знаменосцы Украины на открытии Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио! Впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев – женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

Формально Олимпиада-2020 началась еще 21 июля. В этот день начались олимпийские мини-турниры по футболу, бейсболу и софтболу.

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Розыгрыш медалей начнется 24 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

Символы Олимпиады

Талисман Олимпиады раскрашен в бело-синюю клетку. По словам дизайнеров, которые создали талисман, сочетая традиции стиля манга и черты хай-тека, он очень спортивный и отличается сильным чувством справедливости.

По их замыслу, талисман обладает способностью моментально перемещаться в пространстве в любом направлении.



Талисманы Олимпийских игр / Фото tokyo2020.org

Олимпийская эмблема Игр XXXII Олимпиады имеет вид кольца из узора шахматной доски цвета индиго. Такой узор был популярен в Японии в эпоху Эдо (1603 – 1867 годы).

Каждый прямоугольник символизирует разные страны и культуры, а также многообразие мира, объединенное вокруг спорта. Несмотря на перенос Игр на 2021 год, соревнования оставили название Токио-2020.



Олимпийская эмблема / Фото tokyo2020.org

Для призеров Олимпиады и паралимпиады было изготовлено около 5 тысяч медалей – золотых, серебряных и бронзовых. Для их изготовления использовали бывшую бытовую технику и смартфоны.

Японские власти организовали сбор ненужной электроники. По всей стране действовали около 4 тысяч пунктов приема. Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов.



Медали для Олимпиады / olympics.com

Где и когда смотреть Олимпиаду

Между Киевом и Токио 6 часов разницы. Поэтому, когда в Японии стартует игровой день, в Украине еще будет ночь. Да не стоит разочаровываться!

Решающие события на Играх будут происходить, когда в Токио будет вечер. Зато в Украине это будет день.

Всего соревнования будут проходить с 03:00 утра до 17:00 вечера по киевскому времени.

В Украине официальный транслятор Олимпиады – Суспільне. Просмотреть Игры можно будет на телеканале UA: Первый и на сайте "Суспільне Спорт".

Спорт 24 гарантирует оперативное информирование.

Какое представительство в Украине