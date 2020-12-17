Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). CAS принял сторону WADA и частично оставил решение в силе.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря стал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством. Об этом говорится в сообщении на сайте CAS.

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CAS сократил отстранение России до двух лет – до 16 декабря 2022 года, хотя предыдущее наказание составляло 4 года. Наказание уже вступило в силу.

Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (чемпионаты мира и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Российское антидопинговое агентство снова лишено статуса соответствия.

Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине.

В то же время британский таблоид Telegraph информирует, что санкции могут коснуться чемпионата мира по футболу 2022 года.



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Что известно о деле против РУСАДА

9 декабря 2019 года Международное антидопинговое агентство (The World Anti-Doping Agency, WADA) на четыре года лишило Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.

Российским спортсменам разрешили принять участие в Олимпийских играх в Токио-2020 и Пекине-2022 только под нейтральным флагом, как это было во время Пхончхани-2018. Аналогично и на Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов.

Относительно чемпионата мира по футболу 2022 года, то вопрос отстранения России лежит в правовом поле ФИФА.

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Причиной для отстранения России стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

РУСАДА обжаловало это решение в CAS. Слушания по делу прошли со 2 по 5 ноября 2020 года.