Украинцу продлили дисквалификацию
Украинскому спортсмену продлили дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. Соответствующее решение вынес Спортивный арбитражный суд (CAS).
Кстати Украинская чемпионка Европы пропустит Олимпиаду-2020: ее заменит титулованная спортсменка
CAS направил решение суда от 15 июля 2021 года в адрес Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).
Спортивный арбитражный суд пересмотрел дело и принял решение увеличить срок дисквалификации Игоря Главана до 3 лет.
Кроме того, суд аннулировал результаты украинца, показанные им, начиная с 25 июля 2017 года.
Таким образом, Игорь Главан, который был утвержден в состав команды Украины для участия в Олимпийских играх-2020 в спортивной ходьбе на 50 километров, не сможет принять в них участие.
Главана заменит Валерий Литанюк. Он был утвержден Исполкомом ФЛАУ в резервный состав участников официальной делегации.
Кто пропустит Олимпийские игры из-за допинга
- Кроме Главана, допинг помешает выступить в Токио Олегу Верняеву (спортивная гимнастика) и Дмитрию Чумаку (тяжелая атлетика).
- Верняева дисквалифицировали на четыре года. В то же время Чумака подозревают в употреблении допинга и обвинили в подкупе допинг-офицеров.
- Также из-за допинга дисквалифицирован боксер Евгений Барабанов.