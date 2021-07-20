Один из них – спортсмен, национальная принадлежность которого не уточняется. Таким образом, общее число заболевших атлетов в Олимпийской деревне достигло трех человек.
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Всего же у участвующих в проведении Игр выявлен 71 случай заболевания. Из них 40 человек – японцы, а остальные иностранные граждане.
Украина на Олимпиаде-2020
- Украину на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).
- К сожалению, соревнования по разным причинам пропустят сразу несколько ведущих спортсменов – Олег Верняев, Дмитрий Чумак, Евгений Барабанов, Марта Костюк, и Алина Акобия-Грушина. Последние две спортсменки пропускают старт из-за травм.
- Олимпиада-2020 состоится с 23 июля по 8 августа.