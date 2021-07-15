Ус: Эта ситуация какой-то нонсенс

Украинскую спортсменку отправили на самоизоляцию, так как на рейсе, которым она 6 июля летела в Токио, у людей обнаружили коронавирус. Информацию Ус получила 12 июля.

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"12.07 получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 06.07 – у некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на COVID-19", – написала украинка в фейсбуке.

Украинка уверяет, что находится на самоизоляции несмотря на то, что сдает негативные ПЦР-тесты и уже вакцинирована.

Нас сразу добавили в список близких контактов с COVID-19 позитивными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний. Не такими я представляла Олимпийские Игры ... Но это реальность,

– отметила Виктория.

Украинка разочарована, что ее подготовка к Олимпиаде срывается из-за положительных случаев коронавируса у других людей. Ус отметила, что ей психологически сложно.

"Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете, где-то в какой-то доступности, возможно в то время еще не зараженного, человека ... И уже неделю пробыла в обычном режиме. А сейчас ждем ... Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс", – написала Ус.

Она добавила, что с 15 июля она получила возможность тренироваться один раз в день, но отдельно от других спортсменов в собственном "пузыре". Так будет продолжаться до 20 июля.