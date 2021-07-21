Ляхова за бортом

Легкоатлетка Ольга Ляхова, которая специализируется на беге на 800 метров, завоевала лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. Однако в Японию украинка не поедет. В мае 2021 года спортсменка неожиданно объявила о рождении дочери Николь. Произошло это за три месяца до Олимпийских игр.

Читайте также Легкоатлетический потенциал Украины перед Олимпиадой: два золота, рекорд и бронза в эстафете

Подготовка в Токио несмотря на беременность

Беременная Ляхова продолжала выступать на соревнованиях. Ожидая ребенка она продолжала тренироваться и поддерживать форму до самого рождения ребенка.

Уже через месяц после родов я начала постепенно тренироваться. Свою роль сыграли и тренировки на высокогорье – за счет них я скорее возвращаюсь в форму. Стартовала с пробежек по 3-4 километра, делала упражнения на боковой пресс и приседания. Чувствую, что есть мышечная память – быстро набираю кондиции. Сложности также были: первые две недели после родов было больно сидеть и стоять,

– рассказала Ляхова.

Даже после рождения дочери легкоатлетка не теряла надежду поехать в Японию. Украинке сложно было бы рассчитывать на награды, но представить "сине-желтый" флаг на соревнованиях Ольга очень хотела: "Я хотела, чтобы мой пример стал мотивацией для всех мам. Хотела показать, что все возможно. Главное – верить, что можно быстро восстановиться. Я рассчитывала пробежать свою дистанцию ​​800 метров на Олимпийских играх и представить Украину".

Почему Ляхова пропускает Олимпиаду-2020

Из-за родов украинка пропустила чемпионат Украины в Луцке, который был отбором в олимпийскую легкоатлетическую сборную. Единственный шанс Ольги на поездку в Токио – поддержка ее кандидатуры среди членов тренерского комитета.

Однако комитет не согласовал участие легкоатлетки на соревнованиях в Японии.

Ольга кормила молоком, которое может исчезнуть из-за больших нагрузок. Ляхова готовилась к Олимпийским играм и поздно предупредила о том, что скоро будет рожать. Это довольно непрофессионально. На ее подготовку были потрачены государственные средства. Также спортсменка не предоставила результаты контрольных тренировок,

– отметил главный тренер сборной Украины Сергей Романчук.

"Я была настроена выступить на Играх"

29-летняя бегунья не будет обжаловать такое решение ФЛАУ. Однако Ляхова призналась, что хотела выступить в Токио. За неделю до окончательного решения у спортсменки спрашивали, хочет ли она выступать на Олимпиаде.

Я была настроена выступить на Играх. При этом я понимала, что окончательное решение останется за тренерским штабом. Знаю, что реакция была более неудовлетворительная, хоть президент Федерации легкой атлетики был на моей стороне. После совещания один из тренеров мне рассказал, что это было почти единогласное решение. Сказали, что невозможно восстановиться после родов так быстро,

– подытожила легкоатлетка.