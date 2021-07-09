Украина на Олимпиаде-2020 могла выставить шесть боксеров. Один из них – 27-летний Евгений Барабанов, выступающий в полусреднем весе (до 69 килограммов). Он получил олимпийскую лицензию по мировому рейтингу.
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Но в финальной заявке спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду, его не оказалось. Все из-за того, что спортсмен нарушил антидопинговые правила.
Положительный допинг-тест Барабанов сдал еще в январе 2021 года. Хотя после этого он выступал в Европейском лицензионном турнире (но не смог отобраться на Олимпиаду), поэтому и воспользовался возможность попасть на Игры через перераспределение квот по рейтингу Boxing Task Force.
Но в субботу, 26 июня, Национальный антидопинговый центр Украины уведомил Федерацию бокса Украины о факте нарушения Евгением Барабановым антидопинговых правил. Соответственно, он был исключен из заявки на Олимпийские игры. В целом Барабанова отстранили на 2 года от любой соревновательной деятельности.
Кроме потери спортсмена, Украина потеряла и соответствующую лицензию. Барабанова не удастся заменить другим украинским боксером.
Соответственно, Украину в олимпийском боксерском турнире будут представлять пять боксеров:
- Николай Буценко (до 57 кг),
- Ярослав Харциз (до 63 кг),
- Анна Лысенко (до 69 кг),
- Александр Хижняк (до 75 кг),
- Цотне Рогава (91 + кг).