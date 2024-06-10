На стадии группового этапа Евро-2024 все национальные команды разделены на 6 квартетов – по 4 сборные. Каждая сборная проведет в Германии минимум по 3 поединка, сообщает 24 Канал.
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Матчи группового этапа стартуют с 14 июня и будут проходить до 25 июня.
В плей-офф чемпионата Европы-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. 29 июня состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2024.
Группа А
14 июня. 22:00. Германия – Шотландия
15 июня. 16:00. Венгрия – Швейцария
19 июня. 19:00. Германия – Венгрия
19 июня. 22:00. Шотландия – Швейцария
23 июня. 22:00. Швейцария – Германия
23 июня. 22:00. Шотландия – Венгрия
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Германия
|2.
|Швейцария
|3.
|Шотландия
|4.
|Венгрия
Группа В
15 июня. 19:00. Испания – Хорватия
15 июня. 22:00. Италия – Албания
19 июня. 16:00. Хорватия – Албания
20 июня. 22:00. Испания – Италия
24 июня. 22:00. Албания – Испания
24 июня. 22:00. Хорватия – Италия
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Италия
|2.
|Хорватия
|3.
|Испания
|4.
|Албания
Группа С
16 июня. 19:00. Словения – Дания
16 июня. 22:00. Сербия – Англия
20 июня. 16:00. Словения – Сербия
20 июня. 19:00. Дания – Англия
25 июня. 22:00. Англия – Словакия
25 июня. 22:00. Дания – Сербия
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Словения
|2.
|Дания
|3.
|Англия
|4.
|Сербия
Группа D
16 июня. 16:00. Польша – Нидерланды
17 июня. 22:00. Австрия – Франция
21 июня. 19:00. Польша – Австрия
21 июня. 22:00. Нидерланды – Франция
25 июня. 19:00. Нидерланды – Австрия
25 июня. 19:00. Франция – Польша
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Польша
|2.
|Австрия
|3.
|Франция
|4.
|Нидерланды
Группа Е
17 июня. 16:00. Румыния – Украина
17 июня. 19:00. Бельгия – Словакия
21 июня. 16:00. Словакия – Украина
22 июня. 22:00. Бельгия – Румыния
26 июня. 19:00. Словакия – Румыния
26 июня. 19:00. Украина – Бельгия
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Румыния
|2.
|Бельгия
|3.
|Словакия
|4.
|Украина
Группа F
18 июня. 19:00. Турция – Грузия
18 июня. 22:00. Португалия – Чехия
22 июня. 16:00. Грузия – Чехия
22 июня. 19:00. Турция – Португалия
26 июня. 22:00. Грузия – Португалия
26 июня. 22:00. Чехия – Турция
|Страны
|М
|В
|Н
|П
|Заб
|Пр
|О
|1.
|Чехия
|2.
|Турция
|3.
|Португалия
|4.
|Грузия