На стадии группового этапа Евро-2024 все национальные команды разделены на 6 квартетов – по 4 сборные. Каждая сборная проведет в Германии минимум по 3 поединка, сообщает 24 Канал.

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Матчи группового этапа стартуют с 14 июня и будут проходить до 25 июня.

В плей-офф чемпионата Европы-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. 29 июня состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2024.

Группа А

14 июня. 22:00. Германия – Шотландия

15 июня. 16:00. Венгрия – Швейцария

19 июня. 19:00. Германия – Венгрия

19 июня. 22:00. Шотландия – Швейцария

23 июня. 22:00. Швейцария – Германия

23 июня. 22:00. Шотландия – Венгрия

Страны М В Н П Заб Пр О 1. Германия 2. Швейцария 3. Шотландия 4. Венгрия

Группа В

15 июня. 19:00. Испания – Хорватия

15 июня. 22:00. Италия – Албания

19 июня. 16:00. Хорватия – Албания

20 июня. 22:00. Испания – Италия

24 июня. 22:00. Албания – Испания

24 июня. 22:00. Хорватия – Италия

Страны М В Н П Заб Пр О 1. Италия 2. Хорватия 3. Испания 4. Албания

Группа С

16 июня. 19:00. Словения – Дания

16 июня. 22:00. Сербия – Англия

20 июня. 16:00. Словения – Сербия

20 июня. 19:00. Дания – Англия

25 июня. 22:00. Англия – Словакия

25 июня. 22:00. Дания – Сербия

Страны М В Н П Заб Пр О 1. Словения 2. Дания 3. Англия 4. Сербия

Группа D

16 июня. 16:00. Польша – Нидерланды

17 июня. 22:00. Австрия – Франция

21 июня. 19:00. Польша – Австрия

21 июня. 22:00. Нидерланды – Франция

25 июня. 19:00. Нидерланды – Австрия

25 июня. 19:00. Франция – Польша

Страны М В Н П Заб Пр О 1. Польша 2. Австрия 3. Франция 4. Нидерланды

Группа Е

17 июня. 16:00. Румыния – Украина

17 июня. 19:00. Бельгия – Словакия

21 июня. 16:00. Словакия – Украина

22 июня. 22:00. Бельгия – Румыния

26 июня. 19:00. Словакия – Румыния

26 июня. 19:00. Украина – Бельгия

Страны М В Н П Заб Пр О 1. Румыния 2. Бельгия 3. Словакия 4. Украина

Группа F

18 июня. 19:00. Турция – Грузия

18 июня. 22:00. Португалия – Чехия

22 июня. 16:00. Грузия – Чехия

22 июня. 19:00. Турция – Португалия

26 июня. 22:00. Грузия – Португалия

26 июня. 22:00. Чехия – Турция