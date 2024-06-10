На стадии группового этапа Евро-2024 все национальные команды разделены на 6 квартетов – по 4 сборные. Каждая сборная проведет в Германии минимум по 3 поединка, сообщает 24 Канал.

К теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Матчи группового этапа стартуют с 14 июня и будут проходить до 25 июня.

В плей-офф чемпионата Европы-2024 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. 29 июня состоятся первые матчи 1/8 финала Евро-2024.

Группа А

14 июня. 22:00. Германия – Шотландия
15 июня. 16:00. Венгрия – Швейцария
19 июня. 19:00. Германия – Венгрия
19 июня. 22:00. Шотландия – Швейцария
23 июня. 22:00. Швейцария – Германия
23 июня. 22:00. Шотландия – Венгрия

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Германия
2. Швейцария
3. Шотландия
4. Венгрия

Группа В

15 июня. 19:00. Испания – Хорватия
15 июня. 22:00. Италия – Албания
19 июня. 16:00. Хорватия – Албания
20 июня. 22:00. Испания – Италия
24 июня. 22:00. Албания – Испания
24 июня. 22:00. Хорватия – Италия

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Италия
2. Хорватия
3. Испания
4. Албания

Группа С

16 июня. 19:00. Словения – Дания
16 июня. 22:00. Сербия – Англия
20 июня. 16:00. Словения – Сербия
20 июня. 19:00. Дания – Англия
25 июня. 22:00. Англия – Словакия
25 июня. 22:00. Дания – Сербия

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Словения
2. Дания
3. Англия
4. Сербия

Группа D

16 июня. 16:00. Польша – Нидерланды
17 июня. 22:00. Австрия – Франция
21 июня. 19:00. Польша – Австрия
21 июня. 22:00. Нидерланды – Франция
25 июня. 19:00. Нидерланды – Австрия
25 июня. 19:00. Франция – Польша

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Польша
2. Австрия
3. Франция
4. Нидерланды

Группа Е

17 июня. 16:00. Румыния – Украина
17 июня. 19:00. Бельгия – Словакия
21 июня. 16:00. Словакия – Украина
22 июня. 22:00. Бельгия – Румыния
26 июня. 19:00. Словакия – Румыния
26 июня. 19:00. Украина – Бельгия

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Румыния
2. Бельгия
3. Словакия
4. Украина

Группа F

18 июня. 19:00. Турция – Грузия
18 июня. 22:00. Португалия – Чехия
22 июня. 16:00. Грузия – Чехия
22 июня. 19:00. Турция – Португалия
26 июня. 22:00. Грузия – Португалия
26 июня. 22:00. Чехия – Турция

Страны М В Н П Заб Пр О
1. Чехия
2. Турция
3. Португалия
4. Грузия