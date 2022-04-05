На спортивному фронті поповнення

В Україні минає 41-ша доба боротьби за свободу та територіальну цілісність проти російських ворогів. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики передав усім привіт із власної автівки.

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Щоправда, на фото Олег Верняєв був одягнений у військову форму. Швидше за все, що спортсмен поповнив ряди українських захисників.



Олег Верняєв / Скриншот із інстаграму гімнаста

Вже чимало спортсменів захищають Україну – Дмитро Підручний, Артем Прима, Анастасія Меркушина, Андрій Богданов, Олександр Алієв, Анна Кривонос та інші.