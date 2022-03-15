Одне фото – дві легенди українського тенісу
Світлину з легендою тенісу виклав на своїй сторінці в інстаграмі Стаховський. Хоча Сергія потрібно називати легендарним українським тенісистом.
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Стаховський зустрівся з Андрієм Медведєвим у Києві. 47-річний колишній тенісист не виїхав за межі країни, коли на неї напала Росія. Медведєв готовий захищати Батьківщину від орди.
Стаховський назвав Медвєдєва патріотом України, який готовий до зустрічі з ворогом.
Легенда світового тенісу залишається у Києві та готовий зустріти ворога. Неймовірно радий побачити капітана збірної України з тенісу Андрія Медведєва. Патріота України,
– написав Сергій Стаховський.
Нагадаємо, що Стаховський, який нещодавно закінчив тенісну кар'єру, повернувся в Україну, щоб боронити її від російської орди.
Що відомо про Андрія Медведєва
- Розпочав свою професійну кар'єру у 1991 році. Його шлях тривав 10 років – до 2001 року, коли Медведєв поставив ракетку у сторону.
- За цей час здобув 11 титулів в індивідуальному розряді, був четвертою ракеткою світу (у травні 1994 року).
- За свою кар'єру перемагав Андре Агассі, Роджера Федерера, Івана Лендла та інших легенд світового тенісу.