"Справжній бій"

Новий випуск The Ring присвятили українським боксерам, які вимушено попрощались із рингом та стали на захист України, яка бореться з окупантами.

До речі Володимир Кличко заявив про можливе повернення на ринг після війни

"Справжній бій" – саме так називається спецвипуск журналу.

На обкладинці зображені легенди українського боксу – брати Клички, які від 24 лютого обороняють Київ.



Нова обкладинка The Ring / Фото з офіційного сайту видання

Окрім легендарних братів, Україну захищає Василь Ломаченко. Він вступив до територіальної оборони Білгород-Дністровського. Боксеру надали спеціальний дозвіл для виїзду за кордон, щоб він підготувався до поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Проте українець відмовився та заявив, що повернеться до рингу після перемоги України.

Також нашу країну захищає Денис Берінчик. З перших днів війни він вступив до тероборони Київщини. Проте у соцмережах він поширює світлини з різних міст України.

Спортсмен допомагав місцевим у Тростянці (Сумська область) розбирати завали, а також привіз гуманітарну допомогу.

Боксер також часто поширює дописи з Харкова.