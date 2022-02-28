Став на захист рідної країни

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України та відкриту війну про сусідньої держави. Титулований дзюдоїст Георгій Зантарая не збирався та не збирається покидати Київ, який став одним із епіцентрів військових дій.

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На своїй сторінці в інстаграмі спортсмен виклав сторіс, у якому показав автомат на фоні українського прапора та герба.

Я в Києві і стоятиму до кінця,

– написав Зантарая.



Зантарая захищає Київ / Фото з інстаграму дзюдоїста

Спортсмени доєднуються до української армії

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний та лижний двоєборець Дмитро Мазурчук служать у частині Нацгвардії у Тернополі.

Сергія Стаховський, який нещодавно закінчив кар'єру професійного тенісиста, записався у запас української армії.

Ряди територіальної оборони міст поповнили ексфутболіст Михайло Кополовець та боксер Василь Ломаченко.

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