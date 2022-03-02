Алієв: Залишився і залишусь

Ексгравець київського Динамо Олександр Алієв ще з перших днів війни став на захист рідної країни. Колишній футболіст звернувся до народу України.

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Алієв запевнив, що не збирається покидати Київ під час війни з російськими окупантами. Олександр залишається у місті, де народились його діти.

Футболіст сподівається, що незабаром над Україною буде мирне небо.

Як і казав, я тут, у Києві. Залишився і залишусь. Тут захищатиму країну, де народилися мої дітки. Закликаю всіх до світу. Хлопці, українці, тримайтеся. Ми сила, ми молодці, ми все це витримаємо. Що в моїх силах – все намагатимуся робити, щоб у цій країні був тільки мир,

– сказав Алієв.

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