Поповнення у лавах ЗСУ
Георгій Зубко з перших днів війни поповнив ряди територіальної оборони Києва. Президент федерації хокею склав присягу на вірність Україні та вступив у лави ЗСУ.
Дивіться також Легкий нокдаун: Лукашенка гепнули ключкою по обличчю під час хокейного матчу – відео інциденту
Про це повідомила пресслужба федерації на сторінці у фейсбуці.
Зубко пообіцяв, що ніколи не зрадить українському народу та запевнив, що перемога над окупантами вже не за горами.
Для мене і для кожного з моїх побратимів це не просто букви, це непорушний постулат,
– сказав очільник федерації.
Відзначимо, що все більше спортсменів відкладають улюблену справу життя у сторону та беруть до рук зброю – Олександр Алієв, Андрій Богданов, Василь Ломаченко, Дмитро Підручний, Сергій Стаховський, Станіслав Горуна, Олександр Долгополов та інші.
Повний текст із публікації з фейсбуку федерації хокею України