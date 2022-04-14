Поповнення у лавах ЗСУ

Георгій Зубко з перших днів війни поповнив ряди територіальної оборони Києва. Президент федерації хокею склав присягу на вірність Україні та вступив у лави ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба федерації на сторінці у фейсбуці.

Зубко пообіцяв, що ніколи не зрадить українському народу та запевнив, що перемога над окупантами вже не за горами.

Для мене і для кожного з моїх побратимів це не просто букви, це непорушний постулат,

– сказав очільник федерації.

Відзначимо, що все більше спортсменів відкладають улюблену справу життя у сторону та беруть до рук зброю – Олександр Алієв, Андрій Богданов, Василь Ломаченко, Дмитро Підручний, Сергій Стаховський, Станіслав Горуна, Олександр Долгополов та інші.

Повний текст із публікації з фейсбуку федерації хокею України

Президент ФХУ склав присягу на вірність Україні Георгій Зубко:

"Сьогодні склав військову присягу. Я присягаю ніколи не зрадити народу України", – це її останні слова.

Для мене і для кожного з моїх побратимів це не просто букви, це непорушний постулат. Слава Україні! Перемога близько!