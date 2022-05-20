Алієв: Я військовозобов'язана людина зараз

Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв ледь не з першого дня війни записався у територіальну оборону столиці. За майже три місяці ексгравець змінив тероборону на ЗСУ.

Читайте також Але я не можу стріляти у людей, – Мілевський пояснив, чому не вступив до тероборони

"Я просто вибрав час, попросив свого командира відпустити хоча б на кілька годин, щоб подивитися футбол, лише через це. Те, що я зараз одягнув костюм – я просто не хотів їхати у військовій формі містом. Я просто виїхав подивитися футбол, і знову у розташування", – розповів Алієв.

Півзахисник додав, що при будь-якому першому виклику поїде воювати у гарячі точки, це для нього не буде проблемою.

Алієв заявив, що буде захищати країну аж до її перемоги, а після буде гучно з усієї України святкувати звитягу над окупантами.

А чому ні? Я військовозобов'язана людина зараз. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, доки триватиме війна. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться на нашу користь, і ми всі радітимемо, посміхатимемося. І як кажуть, пити та пити, і відзначати дуже довго,

– відповів колишній динамівець.

Раніше в інтерв'ю Олександр розповів, чому вирішив взяти зброю до рук. За словами Алієва, він не віддасть ворогу територію, де народились його діти. Алієв викладав спільні фото з дійсним футболістом ковалівського Колоса Андрієм Богдановим, який склав присягу на вірність українському народу. Богданов теж заявив, що не може думати про футбол, коли у країні гинуть мирні українці.

Пограв у Росії, але став на захист України