Алієв: Я військовозобов'язана людина зараз
Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв ледь не з першого дня війни записався у територіальну оборону столиці. За майже три місяці ексгравець змінив тероборону на ЗСУ.
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"Я просто вибрав час, попросив свого командира відпустити хоча б на кілька годин, щоб подивитися футбол, лише через це. Те, що я зараз одягнув костюм – я просто не хотів їхати у військовій формі містом. Я просто виїхав подивитися футбол, і знову у розташування", – розповів Алієв.
Півзахисник додав, що при будь-якому першому виклику поїде воювати у гарячі точки, це для нього не буде проблемою.
Алієв заявив, що буде захищати країну аж до її перемоги, а після буде гучно з усієї України святкувати звитягу над окупантами.
А чому ні? Я військовозобов'язана людина зараз. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, доки триватиме війна. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться на нашу користь, і ми всі радітимемо, посміхатимемося. І як кажуть, пити та пити, і відзначати дуже довго,
– відповів колишній динамівець.
Раніше в інтерв'ю Олександр розповів, чому вирішив взяти зброю до рук. За словами Алієва, він не віддасть ворогу територію, де народились його діти. Алієв викладав спільні фото з дійсним футболістом ковалівського Колоса Андрієм Богдановим, який склав присягу на вірність українському народу. Богданов теж заявив, що не може думати про футбол, коли у країні гинуть мирні українці.
Пограв у Росії, але став на захист України
- У 1999 році Алієв у молодому віці змінив Росії на Україну. Футболіст перейшов із Академії Спартака у Динамо.
- До 2010-го грав в Україні, після чого перейшов у московський Локомотив, за який відіграв до весни 2011-го.
- Після повернувся у Динамо, пограв в оренді за Дніпро, а в січні 2014 року підписав контракт із Анжі, перейшовши на правах вільного агента. За російський клуб грав один рік.
- Далі виступав за львівський Рух, а більше серйозних клубів у кар'єрі Алієва не було.
- Найбільше матчів провів за київське Динамо.
- 1 січня 2021 року повішав бутси на цвях.