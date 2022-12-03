Денис Берінчик провів бій проти Івана Менді в андеркарті бою Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора. На кону були два чемпіонські пояси, і Берінчик переміг одноголосним рішенням суддів.

Як це було Берінчик одноголосним рішенням переміг Менді в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора

Бій Берінчик – Менді відбувся в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". На цей бій український боксер вийшов у військовому екіпіруванні. Серед іншого на ньому був шеврон спецпідрозділу "Кракена".

"Кракен" – це окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який був створений у Харкові в березні 2022 року. Він брав участь в боях на Харківщині.

Саме в цьому підрозділі воював і Денис Берінчик.

Сам Берінчик славиться своїми виходами в ринг. Він часто приміряв на себе різні образи, серед яких були і козак на коні, і злочинець, і виїжджав на мотоциклі, і приземлявся згори як супергерой