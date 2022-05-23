Ще один спортивний герой на передовій

37-річний ексфутболіст вирішив не стояти осторонь, а взяв зброю до рук та пішов боронити українські території на передову. Олександр Ситник воює у районі Слов'янська, що на Донеччині.

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У минулому центральний нападник увійшов до списку спортсменів, які змінили справу всього свого життя на захист рідної країни.

Нагадаємо, що нашу країну вже захищаються Юрій Вернидуб, Андрій Богданов, Ігор Бєланов, Олександр Алієв та інші колишній та діячі футболісти, тренери.

До слова, Алієв нещодавно розповів, що встиг змінити територіальну оборону на службу у ЗСУ. Колишній динамівець заявив, що буде боронити рідну країну до того часу, поки Україна не переможе окупантів із Росії. Він не дозволить росіянам панувати у країні, де народились його діти.

Також вже чимало спортсменів віддали своє життя за свободу українців. На днях у боях на Сумщині загинув вихованець львівських Карпат Олег Мазур.

Що відомо про Олександра Ситника