9 вересня воїни української армії визволили від окупантів місто Ізюм на Харківщині. Населений пункт був зайнятий російськими нелюдами більше півроку.

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Наслідки приходу "руского міра" в Ізюм жахливі. Раніше у місті виявили велику братську могилу зі слідами звірства у жертв.

До деокупованого міста навідались відомі українські боксери. З гуманітарною місією в Ізюм прибули середньоваговик Євген Хитров та чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик.

Їздили в місто Ізюм з гуманітарною допомогою. Усім, хто допомагав фінансово, із завантаженням та поїздкою, а головне – нашим сильним воїнам – величезне дякую і низький уклін,

– написав Хитров на своїй сторінці в інстаграм.

В перші дні повномасштабної війни Берінчик вступив до лав тероборони. Денис часто їздив на Харківщину та Сумщину для допомоги українським військовим.

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Нагадаємо, що останній свій бій Берінчик провів у грудні минулого року. Денис переміг росіянина Ісу Чанієва та захистив чемпіонський пояс WBO International.