Підсилення української армії
Анна Кривонос 24 роки, а вона вже мужньо захищає Україну від російської орди. Спортсменка змінила біатлон на службу в армії.
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Ще одна біатлоністка поповнила ряди української армії. У лавах наших захисників вже воюють Дмитро Підручний, Артем Прима та Анастасія Меркушина.
Анна Кривонос / Фото з інстаграму
Що відомо про Аннну Кривонос
- 24-річна Анна Криновос у цьому сезоні провела 18 стартів. Двічі підіймалась на п'єдестал.
- У сезоні-2021/2022 здобула перемогу у змішаній естафеті у Чернігові. Також там здобула третє місце у спринті.
- У міжнародних змаганнях найкращу сходинку посідала у Шушені в суперспринті – 11-та позиція.