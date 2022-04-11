Боксер показав наслідки "руского міру"

Берінчик продовжує робити свій вклад у перемогу України. Він приїхав до Тростянця.

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На фото видно, що боксер допомагає розбирати завали та зруйновану російську техніку. Також він привіз гуманітарну допомогу місцевим мешканцям міста.

На опублікованих світлинах видно обстріляні цивільні об'єкти та згорівшу військову техніку.

26 березня Збройні Сили України звільнили Тростянець від російських окупантів. Це місто три тижні було під контролем ворога.

З перших днів повномасштабної війни Берінчик вступив до лав територіальної оборони Київської області.



Берінчик допомагає розбирати рештки російської техніки / Фото з інстаграму боксера



Берінчик приїхав до Тростянця / Фото з інстаграму Дениса



Боксер допомагає місцевим / Фото з інстаграму Берінчика



Спортсмен допоміг доставити гуманітарку / Фото з інстаграму боксера