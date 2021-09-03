Медали, рекорды и гимн Украины: как украинские пловцы разорвали Паралимпиаду в Токио

Украинским пловцам почти не было равных в токийском бассейне. Пловцы получили для нашей страны аж 43 награды.

Невероятная гордость Украины

В пятницу, 3 сентября, свои выступления в Токио завершили Паралимпийские пловцы. Для Украины этот вид спорта стал наиболее щедрым на награды – 43 медали.

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Сколько медалей разных сортов

золотых – 14

серебряных – 18

бронзовых – 11

Крипак – лучший мультимедалист Паралимпиады-2020

Самым успешным среди наших пловцов стал Максим Крипак. В копилке спортсмена аж 7 медалей. 26-летний харьковчанин чуть ли не в каждом своем заплыве праздновал победу. Максим превосходил паралимпийские и мировые рекорды.

Награды Крипака в Токио

Благодаря таким результатам украинец по состоянию на 3 сентября является лучшим мультимедалистом в мире на Паралимпийских играх в Токио. Его ближайший конкурент из Беларуси пловец Игар Боки получил 5 медалей – все золотые.

Всего в карьере Максима теперь 15 паралимпийских наград, из них 10 высшей пробы.



Крипак – мультимедиа в Токио / Фото Getty Images

"Украинская рыбка" – Елизавета Мерешко

Выступление в Токио принесло украинке пять медалей. Елизавета победила в заплывах на 100 метров брассом и 50 метров вольным стилем. Мерешко финишировала второй на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 400 метров вольным стилем.

Украинка с мировым рекордом стала третьей на 100 метрах вольным стилем. Мерешко побила свой же рекорд в классе S6, который она поставила в Рио-2016 (1:11.40). Теперь новое лучшее время составляет 1:11.07. После финиша украинка не сдерживала эмоций радости. Даже в такой бешеной конкуренции Елизавете удалось показать один из самых высоких результатов не в своем привычном классе.

После поездки в Токио Мерешко уже имеет в своем активе юбилейные 10 наград! Следует отметить, что именно Елизавета была знаменосцем Украины на церемонии открытия Паралимпиады.



Невероятная Мерешко / Фото Getty Images

Без "золота" для Вераксы

Максим Веракса завершил выступления в Токио без золотых наград. Пловец завоевал "серебро" на дистанции 100 метров вольным стилем. Также опытный 37-летний спортсмен дважды становился третьим в заплывах на 50 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем.

До Паралимпиады-2020 Веракса имел в своей копилке аж 12 наград. К сожалению, в Токио Максим не сумел продолжить свой золотой паралимпийский путь.



​Веракса в Токио / Фото Getty Images

Роскошный дебют Трусова

Андрей Трусов – двукратный паралимпийский чемпион в Токио. 21-летний спортсмен стал лучшим на 100 метрах на спине и 50 метров вольным стилем. Аж три серебряные награды Андрей получил на дистанциях 200 метров комплексным плаванием, 400 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем.

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Однажды наш земляк поднимался на третью ступень подиума после мужской эстафеты 4х100 метров вольным стилем. Невероятный дебют Трусова на Паралимпийских играх.



Андрей Трусов / Фото Getty Images

17 лет, а уже паралимпийский чемпион Михаил Сербин

Михаил Сербин в свои 17 лет удивил весь мир. Украинец стал победителем на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Также Михаил финишировал вторым на 200 метрах комплексным плаванием.

Харьковчанин приятно поразил своих опытных соперников.



Михаил Сербин / Фото Getty Images

Богодайко вырвал "золото" Паралимпиады-2020

Евгений Богодайко завершил выступления в Токио с двумя наградами. Украинец вырвал победу у колумбийца Нельсона Криспина на последних метрах заплыва на 100 метров брассом в классе SB6.

Также в активе пловца бронза на 50 метрах вольным стилем. Теперь в копилке Богодайка 15 паралимпийских медалей.



Евгений Богодайко / Фото Getty Images

Два "серебра" Коля

Антон Коль стал автором второй медали Украины на Паралимпиаде-2020. Украинский пловец завоевал "серебро" на дистанции 100 метров на спине в классе S1. Еще один серебряный заплыв Коль выдал на 50 метрах на спине в этом же классе.



Эмоции Коля / Фото Getty Images

Полный комплект для Остапченко

Денису Остапченко всего 20 лет, а он уже надел на свою шею три Паралимпийские награды. Украинец стал паралимпийским чемпионом на 200 метров вольным стилем.

Пловец стал вторым на 50 метрах на спине, а также завоевал "бронзу" на дистанции 50 метров вольным стилем.



Три медали Остапченко / Фото Getty Images

Три награды Дуброва

Денис Дубров принес Украине три награды в Токио. Пловец стал лучшим в заплыве на 200 метров комплексным плаванием. Также получил две "бронзы" на 100 метров баттерфляем и в мужской эстафете.

До Паралимпиады в Токио украинец имел в своем активе четыре паралимпийские награды.



Бронзовая эстафета Украины / Фото Getty Images

Невероятные выступления украинских пловцов

Анна Стеценко

Девушка стала лучшей в заплыве на 400 метров вольным стилем в классе S13. Для Стеценко это уже 5 медаль на Паралимпийских играх. В Рио в 2016 году Стеценко выиграла три золотые и одну серебряную награды.

Кирилл Гаращенко

Украинский пловец едет из Токио не с пустыми руками. Гаращенко завоевал "серебро" на 400 метрах вольным стилем. 23-летний спортсмен взобрался на третью ступень пьедестала в составе смешанной эстафеты Украины 4х100 метров вольным стилем.

Алексей Федина

Алексей Федина в свои 33 года стал вторым в заплыве на 100 метров брассом. Украинец уступил лишь представителю Азербайджана Вэли Исрафилову. Время Федины – 1:05.62.

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Ярина Матло

Украинка сразу была среди лидеров на дистанции 100 метров брассом в классе SB12. Матло сумела преодолеть дистанцию третьей. Быстрее нашей землячки стала представительница Бразилии Мария Каролина Сантьяго, которая стала чемпионкой. Второе место заняла спортсменка Паралимпийского комитета России Дарья Лукьяненко.

Смешанная эстафета

​Сборная Украины в составе Марина Поддубная, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко завоевала "бронзу". Отметим, что к заплыву наша команда подходила в роли действующих чемпионов. Также Украине принадлежал мировой рекорд.

Яна Бережна

24-летняя украинка с третьим временем преодолела дистанцию 100 метров брассом в классе SB11. Бережная в жаркой борьбе вырвала "бронзу" у нидерландки Лисетт Бруинсма. Это была ее первая награда в Токио.

Катерина Денисенко

27-летняя киевлянка стала второй на 100 метрах на спине в классе S8. Нашу паралимпийскую призершу опередила лишь австралийка Тупоу Нейуфи. Тройку лидеров замкнула Джессика Лонг из США.

Сергей Клипперт

Клипперт 32 года, а он сумел финишировать вторым в заплыве на 100 метров на спине в классе S12. Эта медаль стала 12-й в карьере украинского пловца.

Алексей Вирченко

20-летний Алексей Вирченко стал серебряным призером в Токио на дистанции 100 метров баттерфляем.

Виктор Смирнов

Украинец Виктор Смирнов в заплыве на 100 метров на спине показал второй результат.

Илья Яременко

Илья Яременко получил серебряную медаль в плавании на 50 метров вольным стилем. Украинец стал вторым в классе S13.

Анна Гонтар

Анна Гонтар стала бронзовым призером Паралимпиады-2020. Украинская пловчиха финишировала третьей на 50 метрах вольным стилем в классе S6.

Мужская сборная Украины по плаванию

Мужская сборная Украины взяла "бронзу" в эстафете вольным стилем 4х100. В эстафете выступали пловцы разных классов.

Василий Крайник

Василий Крайник стал вторым в заплыве 200 метров комплексным плаванием в классе SM14.