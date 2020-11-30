Смертельна аварія у Бахрейні, яка ледь не забрала життя гонщика Грожана. Цікаві матчі УПЛ та курйозні ляпи голкіпера "Олімпіка". Виступи українських біатлоністів у спринтах в Контіолахті. Скандал довкола бою Тайсон – Джонс та зворушливий вчинок Мессі. Такими були головні новини спорту 29 листопада.

Ляпи голкіпера, ВАР та перемога "Зорі"

Футбольний день в УПЛ розпочався матчем "Зорі" з "Минаєм". Три голи луганчан у другому таймі за вісім хвилин дозволили команді Віктора Скрипника впевнено перемогти суперника (0:3), пише 24 канал.

Цікаво Асист Філіппова не допоміг "Сент-Трюйдену" втримати важливу перемогу у Бельгії: відео

Другим поєдинком неділі став матч "Колос" – "Десна", у якому суддя Романов став одним із дієвих осіб. Він двічі підбігав за допомогою до ВАР та призначав пенальті. Два холоднокровно реалізовані 11-метрові удари встановили остаточний рахунок зустрічі 1:1.

Заключним матчем 11-го туру УПЛ стала зустріч у Петровому, де місцевий "Інгулець" здобув перемогу над "Олімпіком" 2:1. Невдахою вечора став голкіпер донеччан Бетім, який допустився двох фатальних помилок.

Бій Тайсон – Джонс-молодший закінчився скандалом

У ніч з 28 на 29 листопада легенди боксу Майк Тайсон та Рой Джонс-молодший вийшли на ринг з благодійною метою. Більшу частину зібраних грошей вони передадуть людям, які цього потребують. Боксери активно поводились на канвасі попри свій вік.

До теми Скандальний бій Тайсон – Джонс: записки суддів

Бійці провели на ринзі всі 8 раундів. Судді бою зафіксували нічию, яка не сподобалась обом американцям, а особливо такий результат розлютив "Залізного Майка", який "облив брудом" суддів та покинув арену. Цікаво, що конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати нічию у виставковій зустрічі, тому це робив журналіст.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Народився у сорочці: жахлива аварія на гран-прі Бахрейну

15-й етап Формули-1 сезону-2020 у Бахрейні розпочався з моторошної аварії. Французький гонщик Ромен Грожан у страшній аварії розбив свій болід Haas. Уже на першому колі болід француза вилетів у стіну, розколовся на дві частини та спалахнув. На щастя, Грожан – живий! Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон продовжив переможну серію у сезоні-2020 Формули-1.

Варто дізнатись Хемілтон виграв гран-прі Бахрейну: моторошні аварії Грожана та Стролла і пожежа Переса

Результати гонки

Хемілтон Ферстаппен Албон Норріс Сайнс Гаслі Ріккардо Боттас Окон Леклер

Біатлон: провал хлопців та Підгрушна у топ-10

Першими на старт у спринті вийшли чоловіки. Українських біатлоністів у спринті підвела стрільба, внаслідок чого вони не потрапили у залікову зону. Найвищу сходинку посів Дмитро Підручний – 59 місце.

​Варто прочитати Біатлон: Підгрушна здобула 10-е місце у спринті, перемога Еберг

Гонку виграв норвежець Йоганнес Бьо, який у минулому сезоні був найкращим біатлоністом планети. Друге місце з одним промахом посів швед Себастьян Самуельссон. Він програв Бьо 44 секунди. Третім з одним штрафним колом став швед Мартін Понсілома. Його відставання від переможця склало майже 48 секунд.

Виступи дівчат теж не були значно кращими, але знову капітан команди Олена Підгрушна видала своє феноменальне останнє коло та ходом показала восьмий час. Один промах завадив лідерці збірної України у підсумку бути вище. Підгрушна замкнула десятку найкращих. Більше жодна з українок не потрапила до залікової зони.

Швидкісна Еберг вдало відпрацювала на двох вогневих рубежах і була кращою за суперниць на дистанції. Другою фінішувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вона, як і Еберг, відстрілялася на нуль, однак програла шведці у швидкості. Третій час несподівано у норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен. Вона програла Еберг 37 секунд.

The strong start for Team Sweden continues - @hannaaaoberg grabs the @KlahtiBiathlon sprint in dominant fashion.

Hanna Oeberg @SwedenBiathlon

Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

Karolina Knotten @NSSF_Biathlon

Rewatch the race: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RTqHDs0WIP — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

Непереможний Джойс поклав на коліна Дюбуа та кинув виклик Усику

У 6-му раунді Деніел Дюбуа практично не бачив на одне око – гематома, яка з'явилась на обличчі після потужного джебу Джо Джойс. У 10 раунді суддя сигналізував про закінчення поєдинку – технічний нокаут. Знову джеб Джо дозволив йому здобути бажану перемогу. Після чергового влучного попадання Дюбуа впав на коліно та вже не зумів підійнятись на ноги.

​Як це було Джойс сенсаційно поставив на коліна Дюбуа та став претендентом на бій з Усиком: відео

Після бою Джо Джойс заявив, що готовий провести бій з Олександром Усиком за титул WBO. Якщо Ентоні Джошуа зробить титул вакантним, то українець битиметься з кимось із претендентів.

Тепер Джойс може вийти на один ринг з українцем. Якщо цей бій таки відбудеться, то він стане для боксерів вже другим спільним поєдинком. У далекому 2013 році Усик переміг Джойса.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

Мессі зворушливо присвятив гол Марадоні

У 11-го туру Ла Ліги "Барселона" зіграла проти "Осасуни", у якому Лео Мессі поставив крапку. Аргентинець обіграв декількох суперників та потужно пробив повз голкіпера у верхню дев'ятку – 4:0.

Цей гол аргентинець присвятив своєму земляку Дієго Марадоні, який покинув цей світ у середу, 25 листопада.

Лео спустив капітанську пов'язку, зняв футболку "Барселони" під якою була ретро-футболка "Ньюеллс Олд Бойз" з десяткою на спині. Саме у цьому клубі виступав Марадона ближче до завершення кар'єри. Після цього форвард підійняв руки до неба та щось промовив. Таки зворушливим жестом Ліонель ще раз віддав шану легенді футболу.