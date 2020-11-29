У ніч з 28 на 29 листопада відбувся виставковий бій, де на одному ринзі зустрілись Майк Тайсон та Рой Джонс-молодший. Судді не змогли вирішити, хто виявився сильнішим та сигналізували про нічию.

Легенди боксу вийшли на ринг у Лос-Анджелесі на зірковій арені "Стейплс-центр". Вже з першого раунду Тайсон взяв лідерство на ринзі та більше атакував. Джонс же вибрав тактику "другого номера" та намагався викидувати удари у відповідь, пише 24 канал.

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Скандальне рішення суддів

Хоча Тайсон та Джонс вже вікові боксери, обидвом поза 50 років, але бій був настільки інтенсивним, що цій швидкості можуть позаздрити багато молодих спортсменів.

Майк та Рой провели на ринзі весь 8-раундовий поєдинок. Після його завершення суддівські записки мали вирішити долю спеціального пояса.

Але тут сталось щось дивне. Судді не змогли вирішити, хто виявився сильнішим та сигналізували про нічию. Боксери були розлючені таким рішенням, особливо своє невдоволення показував 54-річний "Залізний Майк".

Рішення оголошував навіть не конферансьє, яким був легендарний Майк Баффер. Журналіст, який брав інтерв'ю після бою, оголосив нічию.

Майк зі скандалом покинув ринг, він вилаяв усіх і пішов після закінчення бою. За поєдинок Тайсон повинен отримати гонорар у сумі 10 мільйонів доларів. А от його суперник у тричі менше – 3 мільйони доларів. Більша частина грошей піде на благодійність.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Як завершились інші поєдинки

Майк Тайсон – Рой Джонс – DRAW

Джейк Пол – Нейт Робінсон – KO 2/6

Баду Джек – Блейк Маккернан – UD 8

Джемейн Ортіс – Сулейман Сегава – KO 7/8

Едвард Васкес – Ірвін Гонсалес – SD 8

Джо Кусумано – Грегорі Корбін – KO 6/8

Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший відеоогляд бою