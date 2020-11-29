У фінському Контіолахті продовжився перший етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 29 листопада, відбулася чоловіча спринтерська гонка, перемогу в якій здобув норвежець Йоганнес Бьо.

Запорукою перемоги Бьо стала не тільки відмінна швидкість на дистанції, але й влучна стрільба – 10 точних пострілів, пише 24 канал.

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Друге місце з одним промахом посів швед Себастьян Самуельссон. Він програв Бьо 44 секунди. Третім з одним штрафним колом став швед Мартін Понсілома. Його відставання від переможця склало майже 48 секунд.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Себастьян Самуельссон (Швеція)

3. Мартін Понсілома (Норвегія)

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59. Дмитро Підручний (Україна)

61. Артем Прима

65. Тарас Лесюк

70. Богдан Цимбал

71. Руслан Ткаленко

Як виступили українці

Українських біатлоністів у спринті підвела стрільба, внаслідок чого вони не потрапили у залікову зону.

Дмитро Підручний вдало відпрацював на першій стрільбі, однак допустив аж три промахи на "стійці". Через це лідер нашої збірної опинився на 59-й сходинці.

Артем Прима, як і Підручний, заробив три штрафні кола. Він програв Дмитру 7 секунд і показав 61-й результат.

Тарас Лесюк на другій стрільбі не закрив дві мішені, тому показав 65-й час. Богдан Цимбал допустив по два промахи на "лежці" та "стійці". Чотири штрафні кола відкинули Богдана на 70-у позицію.

Руслан Ткаленко "підтримав" партнерів і також відправився на три штрафні кола – 71-е місце.