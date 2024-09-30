Американські правоохоронні органи влади звинувачують 54-річного підприємця у злочинній діяльності пов'язаною з секс-торгівлею, викраденням людей, вбивствами. Стало відомо, хто із зірок спорту причетний до дій P. Diddy, про це повідомляє Daily Sports.

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Що відомо про вечірки P. Diddy

Сумнозвісний Шон Комбз був організатором багатьох великих вечірок для популярних американських представників шоубізнесу, політики та спорту. Серед них були такі відомі особистості, як Дженніфер Лопес, Джастін Бібер, Джей Зі, Бейонсе, Вілл Сміт, навіть Дональд Трамп та інші.

P. Diddy влаштовував вечірки у двох форматах: "білі вечірки" та "Freak Off". Останні були не для всіх, а лише для вузького кола осіб, які могли відвідувати ці заходи. За певною інформацією вони були більш відкриті та розпусні, адже чим тільки не тішаться американські селебріті.

Список учасників вечірок P. Diddy

Зірки спорту на вечірках P. Diddy

Перший відомий учасник вечірок американського продюсера – це баскетболіст Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. Скоріше за все він знав, що коїться за лаштунками шоубізнесу.

Фанати американського баскетболіста підозрюють його у дружбі з P. Diddy. Однак, Леброн не підтвердив інформацію про свою причетність до цих розпусних вечірок, але інтернет все пам'ятає.

У мережі з'явилось старе відео за участю спортсмена, де він каже, що "немає кращої вечірки, ніж вечірка Дідді". Це сталось під час одного з прямих ефірів Леброна в інстаграмі.

Досі невідомо остаточний контекст цієї фрази, але з'являється привід для роздумів. Користувачі соціальних мереж вважають, що у такий спосіб Джеймс підтримував сумнозвісні заходи Комбза.

Відео на якому Леброн Джеймс підтримує P. Diddy:

У причетності до вечірок P. Diddy звинувачують двох відомих боксерів – Девіна Хейні та Райана Гарсію. Раніше, у мережі з'явилась світлина на якій Хейні разом із Шоном Комбзом.

Однак, скандальний Гарсія промовчав щодо фото, заявивши тільки, що це "дуже серйозна справа" та назвав це все "сумним". Це стало приводом для користувачів замислитись, адже 26-річний боксер відомий постійною критикою у бік Хейні.

Також повідомляють, що Райан Гарсія завжди був близький до голлівудського оточення. Тому є припущення, що він міг відвідувати заходи, які організовував P. Diddy.

Девін Хейні та P. Diddy / Фото з інстаграму Kid_killerinstinctboxing

Популярного гонщика Формули-1 Люїса Хемілтона підозрюють у стосунках з P.Diddy. Зазначимо, що у 2018 році він присвятив реперу допис у твіттері, де називає його братом.

Брати у білому. Стояти тут, як брати, це честь та привілей. Я ціную тебе, брате за все, що ти робиш. За те, що ти GOAT і за те, що завжди показуєш любов,

– йдеться у дописі.

Однак, цей пост у твіттері вже недоступний. Скоріш за все, легенда автоспорту видалив його, щоб прибрати сліди можливих зв'язків з Шоном Комбзом.

Допис Хемілтона про Дідді / Скриншот з твіттеру гонщика

Підкреслимо, що Шона Комбза було затримано ще навесні 2024 року, але про це почали говорити, лише зараз. Цей інцидент набув розголосу через те, що з'явився детальний список учасників вечірок P.Diddy.