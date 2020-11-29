Непереможний Джойс кинув виклик Усику після видовищної перемоги
Український боксер важкої ваги Олександр Усик отримав потенційного суперника на наступний бій. Непереможний Джо Джойс кинув виклик українцю після перемоги над Даніелем Дюбуа.
Джойс у Лондоні несподівано переміг Дюбуа технічним нокаутом і кинув виклик 33-річному Олександру Усику, пише 24 канал.
Як це було Джойс сенсаційно поставив на коліна Дюбуа та став претендентом на бій з Усиком: відео
"Усик, я готовий битися з тобою", – сказав 35-річний Джойс.
Чи реальний бій Усика і Джойса
Джойс та Усик можуть зустрітися у поєдинку за вакантний титул WBO. Зокрема, про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.
Причина в тому, що чинний володар титулу Ентоні Джошуа може відмовитися проводити захист поясу проти Усика. Якщо це станеться, то титул, ймовірно, стане вакантним.
За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усика може відбутися вже у квітні 2021 року.
Що відомо про Джойса?Британський боксер провів 12 боїв і всі виграв. У його активі 11 нокаутів. Найбільш серйозним суперником Джойса був Дюбуа.
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