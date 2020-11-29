Український боксер важкої ваги Олександр Усик отримав потенційного суперника на наступний бій. Непереможний Джо Джойс кинув виклик українцю після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Джойс у Лондоні несподівано переміг Дюбуа технічним нокаутом і кинув виклик 33-річному Олександру Усику, пише 24 канал.

Як це було Джойс сенсаційно поставив на коліна Дюбуа та став претендентом на бій з Усиком: відео

"Усик, я готовий битися з тобою", – сказав 35-річний Джойс.

Чи реальний бій Усика і Джойса

Джойс та Усик можуть зустрітися у поєдинку за вакантний титул WBO. Зокрема, про це заявив глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн.

Причина в тому, що чинний володар титулу Ентоні Джошуа може відмовитися проводити захист поясу проти Усика. Якщо це станеться, то титул, ймовірно, стане вакантним.

За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усика може відбутися вже у квітні 2021 року.