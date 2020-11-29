Хемілтон виграв гран-прі Бахрейну: моторошні аварії Грожана та Стролла і пожежа Переса
Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон продовжив переможну серію у сезоні-2020 Формули-1. У неділю, 29 листопада, Льюїс виграв гран-прі Бахрейну.
Протягом гонки Хемілтон, який стартував з першої позиції, не дав суперникам жодного шансу, пише 24 канал. Друге місце здобув Макс Ферстаппен з Red Bull, а третім фінішував його партнер по команді Алекс Албон.
Дізнайтеся більше Грожан потрапив у моторошну аварію: болід спалахнув за секунду і розірвався на частини
Хід гонки
Уже на першому колі гонку було зупинено через страшну аварію Ромена Грожана з Haas. Болід француза вилетів у стіну, розколовся на дві частини та спалахнув. На щастя, Грожан – живий!
Рестарт гонки не обійшовся без аварій: Ленс Стролл з Racing Point перекинувся після контакту з Квятом. На щастя, з канадцем все добре. Через аварію на трасі з'явився автомобіль безпеки. Квят отримав 10 секунд штрафу.
Після другого рестарту Естебан Окон (Renault) залишив позаду Шарля Леклера (Ferrari). Іспанець Карлос Сайнс (McLaren) обійшов Даніеля Ріккардо (Renault), а згодом все того ж Леклера. Також Шарля пройшов і Ріккардо з П'єром Гаслі (Alpha Tauti).
Чи не найактивнішим на трасі був Сайнс. На 28-у колі він гарно обійшов Окона, а колом раніше залишив позаду Ріккардо. У контексті боротьби McLaren з Renault попереду були обидва боліди британської команди.
У Renault вирішили вплинути на ситуацію та попросили Окона пропустити партнера вперед. Даніель спробував наздогнати Сайнса.
На 35-у колі розпочала друга серія піт-стопів, однак розподіл сил ніяким чином не змінився. На 43-у колі Валттері Боттас (Mercedes) обійшов Окона та вийшов на 9-е місце.
На 47-у колі Ферстаппен несподівано виконав третій піт-стоп. Ймовірно, Макс хотів продемонструвати найшвидше коло або ж допускав, що наздожене Хемілтона завдяки більш свіжій гумі. Хай там як, Ферстаппен завершив гонку другим.
На 51-у колі Сайнс завдяки DRS пройшов Гаслі та вийшов на 6-е місце. Через три кола задимів болід Серіхо Переса з Racing Point. Мексиканець зійшов з дистанції після того, як його болід загорівся.
Через це на трасі з'явився автомобіль безпеки, який зіграв на руку Гаслі. На його хвості був Ріккардо. У підсумку гонка завершилася з автомобілем безпеки.
Результати гонки
- Хемілтон
- Ферстаппен
- Албон
- Норріс
- Сайнс
- Гаслі
- Ріккардо
- Боттас
- Окон
- Леклер
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