Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон продовжив переможну серію у сезоні-2020 Формули-1. У неділю, 29 листопада, Льюїс виграв гран-прі Бахрейну.

Протягом гонки Хемілтон, який стартував з першої позиції, не дав суперникам жодного шансу, пише 24 канал. Друге місце здобув Макс Ферстаппен з Red Bull, а третім фінішував його партнер по команді Алекс Албон.

Дізнайтеся більше Грожан потрапив у моторошну аварію: болід спалахнув за секунду і розірвався на частини

Хід гонки

Уже на першому колі гонку було зупинено через страшну аварію Ромена Грожана з Haas. Болід француза вилетів у стіну, розколовся на дві частини та спалахнув. На щастя, Грожан – живий!

#Alert strong images



This is how serious this was: pic.twitter.com/aw95OO1WxY — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) November 29, 2020

Рестарт гонки не обійшовся без аварій: Ленс Стролл з Racing Point перекинувся після контакту з Квятом. На щастя, з канадцем все добре. Через аварію на трасі з'явився автомобіль безпеки. Квят отримав 10 секунд штрафу.

️ SAFETY CAR ️



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Після другого рестарту Естебан Окон (Renault) залишив позаду Шарля Леклера (Ferrari). Іспанець Карлос Сайнс (McLaren) обійшов Даніеля Ріккардо (Renault), а згодом все того ж Леклера. Також Шарля пройшов і Ріккардо з П'єром Гаслі (Alpha Tauti).

First Sainz, then Ricciardo get past Leclerc



Carlos is up to P7 and Danny Ric P8 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/STEIKRWL9N — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Чи не найактивнішим на трасі був Сайнс. На 28-у колі він гарно обійшов Окона, а колом раніше залишив позаду Ріккардо. У контексті боротьби McLaren з Renault попереду були обидва боліди британської команди.

У Renault вирішили вплинути на ситуацію та попросили Окона пропустити партнера вперед. Даніель спробував наздогнати Сайнса.

На 35-у колі розпочала друга серія піт-стопів, однак розподіл сил ніяким чином не змінився. На 43-у колі Валттері Боттас (Mercedes) обійшов Окона та вийшов на 9-е місце.

На 47-у колі Ферстаппен несподівано виконав третій піт-стоп. Ймовірно, Макс хотів продемонструвати найшвидше коло або ж допускав, що наздожене Хемілтона завдяки більш свіжій гумі. Хай там як, Ферстаппен завершив гонку другим.

На 51-у колі Сайнс завдяки DRS пройшов Гаслі та вийшов на 6-е місце. Через три кола задимів болід Серіхо Переса з Racing Point. Мексиканець зійшов з дистанції після того, як його болід загорівся.

LAP 54/57



Agony for Checo Perez!



After looking certain to finish in P3, his car starts billowing smoke



He's out #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/oiq584Q1os — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Just gutting for @SChecoPerez



His retirement brings out the Safety Car with just two laps remaining. Albon inherits the final podium position as it stands#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/nupNk9OSFw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Через це на трасі з'явився автомобіль безпеки, який зіграв на руку Гаслі. На його хвості був Ріккардо. У підсумку гонка завершилася з автомобілем безпеки.

Результати гонки