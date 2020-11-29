Біатлон: Підгрушна здобула 10-е місце у спринті, перемога Еберг
У фінському Контіолахті жіночим спринтом завершився перший етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 29 листопада, жіночий спринт виграла шведка Ханна Еберг. Найкращою з українок стала Олена Підгрушна – 10-е місце.
Швидкісна Еберг вдало відпрацювала на двох вогневих рубежах і була кращою за суперниць на дистанції, пише 24 канал. У підсумку це й принесло Еберг першу перемогу в сезоні.
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Другою фінішувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вона, як і Еберг, відстрілялася на нуль, однак програла шведці у швидкості. Третій час несподівано у норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен. Вона програла Еберг 37 секунд.
Результати гонки
1. Ханна Еберг (Швеція)
2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
3. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (Норвегія)
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10. Олена Підгрушна (Україна)
41. Валентина Семеренко
50. Дар'я Блашко
60. Юлія Джима
71. Віта Семеренко
Як виступили українки
Найкраще з українок виступила Олена Підгрушна. Вона продемонструвала відмінну швидкість, але один промах на першій стрільбі завадив їй поборотися за нагороди. Підгрушна продемонструвала 10-й час.
Вдало дистанцію проходила Валентина Семеренко, однак українка не закрила останню мішень та відправила на штрафне коло. Валя стала 41-ю.
На високу позицію претендувала і Дар'я Блашко, адже вона вдало відпрацювала на першій стрільбі. Та дві помилки на "стійці" відкинули Блашко на 50-е місце.
Юлія Джима стартувала першою з українок. Джима допустила по одному промаху на двох вогневих рубежах і продемонструвала 60-й час.
Найгірше спринт подолала Віта Семеренко. З двома промахами досвідчена Віта фінішувала 71-ю.
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