У фінському Контіолахті жіночим спринтом завершився перший етап Кубка світу з біатлону. У неділю, 29 листопада, жіночий спринт виграла шведка Ханна Еберг. Найкращою з українок стала Олена Підгрушна – 10-е місце.

Швидкісна Еберг вдало відпрацювала на двох вогневих рубежах і була кращою за суперниць на дистанції, пише 24 канал. У підсумку це й принесло Еберг першу перемогу в сезоні.

Варте уваги Йоганнес Бьо виграв перший спринт сезону, провал українців

Другою фінішувала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Вона, як і Еберг, відстрілялася на нуль, однак програла шведці у швидкості. Третій час несподівано у норвежки Кароліне-Оффіґстад Кноттен. Вона програла Еберг 37 секунд.

Результати гонки

1. Ханна Еберг (Швеція)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

3. Кароліне-Оффіґстад Кноттен (Норвегія)

...

10. Олена Підгрушна (Україна)

41. Валентина Семеренко

50. Дар'я Блашко

60. Юлія Джима

71. Віта Семеренко

Як виступили українки

Найкраще з українок виступила Олена Підгрушна. Вона продемонструвала відмінну швидкість, але один промах на першій стрільбі завадив їй поборотися за нагороди. Підгрушна продемонструвала 10-й час.

Вдало дистанцію проходила Валентина Семеренко, однак українка не закрила останню мішень та відправила на штрафне коло. Валя стала 41-ю.

На високу позицію претендувала і Дар'я Блашко, адже вона вдало відпрацювала на першій стрільбі. Та дві помилки на "стійці" відкинули Блашко на 50-е місце.

Юлія Джима стартувала першою з українок. Джима допустила по одному промаху на двох вогневих рубежах і продемонструвала 60-й час.

Найгірше спринт подолала Віта Семеренко. З двома промахами досвідчена Віта фінішувала 71-ю.