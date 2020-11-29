У суботу, 28 листопада, у рамках 13-го туру чемпіонату Бельгії "Сент-Трюйден" на власному полі приймав "Васланд-Беверен". Господарі на останній хвилині зустрічі втратили перемогу.

Вже на старті поєдинку "Сент-Трюйден", за який виступає українець Олександр Філіппов, відкрив рахунок на табло. На 7-й хвилині Гарсія відгукнувся на передачу з кутового від українця та замкнув подачу головою – 1:0, пише 24 канал.

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Асист українця

Після перерви господарі віддали ініціативу супернику. Тому наставнику "Сент-Трюйдена" потрібно було освіжувати гру гравцями з лавки запасних. На 61-й хвилині Філіппов покинув поле.

У доданий арбітром час футболісти "Васланд-Беверен" врятували матч. На 90+2 хвилині Койта зрівняв рахунок – 1:1.

Після 11-ти турів "Сент-Трюйден" залишається на 16-й сходинці, а їх суперник у зустрічі "Васланд-Беверен" – 17-й. Між командами різниця лише у два очки.

Цей асист став вже третім для українського нападника у чемпіонаті Бельгії.

Гольовий пас Філіппова дивіться відео