У неділю, 29 листопада, "Колос" зіграв проти "Десни" у 11-му турі УПЛ. Команди розписали нічию у рівній грі.

Колос – Десна 1:1

Голи: Лисенко, 12 (п) – Будківський, 27 (п)

Вилучення: Імереков, 90+6 ("Десна")

Перед матчем обидві команди перебувають у верхній частині турнірної таблиці. "Десна" перебуває поблизу трійки лідерів – четверта позиція та 16 очок. Клуби настільки щільно йдуть в УПЛ, що "Колос", який розташовується на 7-й позиції поступається супернику лише одним очком – 15, пише 24 канал.

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ВАР у грі

Команди інтенсивно розпочали поєдинок. Перший удар у ствір воріт був на 5-й хвилині. Богданов отримав передачу та в один дотик пробив з 30-ти метрів – м'яч полетів прямо у центр воріт, де і стояв голкіпер Паст.

Футболісти "Десни" ж намагались грати верховими закиданнями. На 12-й хвилині матчу головний арбітр зустрічі вказав на 11-метрову позначку. М'яч від газону влучив у руку Мостовому у штрафному майданчику гостей – пенальті. До позначки підійшов Лисенко та впевнено розвів м'яч та голкіпера у різні кути. Щоправда, м'яч від стійки полетів за лінію воріт – 1:0.

Після пропущеного голу команди на полі почали показувати ще більш відкритий футбол. Воротар "Колоса" Волинець вийшов далеко з воріт, щоб врятувати власні володіння. Але м'яч відлетів прямо у ноги суперника, але Конопля не зумів вдало реалізувати момент.

Після подачі зі штрафного Паст кулаками вибив м'яч прямо у руку Чорноморцю. Арбітр побіг переглянути ВАР. Після відеоповтору Романов вказав на 11-метрову позначну. Пробивати пенальті підійшов Будківський, який холоднокровно пробив голкіпера – 1:1. Дуже спірне рішення судді.

Лисенко класно відірвався від суперника. Нападник відгукнувся на передачу з флангу та головою пробив над поперечкою.

Набагато гостріше атакували гості. Цього разу Задоя потужно пробив з дальньої відстані – вище воріт. Наприкінці першої 45-хвилинки небезпечно з 25 метрів пробивав Гуцуляк – м'яч полетів поруч з воротами.

Рівний тайм

По перерві кадрові втрати були у команди Костишина. Лисенко отримав травму та не зумів продовжити гру. Селезньов вийшов на заміну.

На 52-й хвилині "Десна" вийшла вперед у рахунку. Конопля після прекрасного пасу з глибини поля від Огірі влучно пробив у ворота Волинця – 1:2. Але арбітр угледів у Імерекова гру рукою – ВАР у ділі. Романов скасував гол після перегляду відеоповтору, рахунок залишився незмінний – 1:1.

У другому таймі значно менше з м'ячем почали зустрічати футболісти "Колоса". Далі у матчі емоцій взяли гору над футболістами. Між Коноплею та Богдановим відбулась словесна перепалка, яка завершилась жовтими картками.

Арвеладзе продемонстрував свою гармату та пробив з кута воріт – м'яч полетів на кутовий. Чудову 100-відсоткову нагоду змарнували гості. Мудрик віддав зрячу передачу у район 11-метрової позначки, де вже чатував Конопля. Потужний удар від захисника парирував голкіпер "Колоса". Знову Волинець врятував у другому таймі власні володіння.

У доданий арбітром час Імереков отримав другу жовту картку – "Десна" у меншості. Команди так і не зуміли вийти вперед у зустрічі – 1:1.

"Колос" – "Десна" відеоогляд матчу