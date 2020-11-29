Луганська "Зоря" здобула третю перемогу у чемпіонаті України сезону-2020/2021. У неділю, 29-го листопада, "Зоря" в Ужгороді перемогла "Минай".

Минай – Зоря 0:3

Голи: Кочергін, 53, Іванісеня, 58, Гладкий, 61

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Перший момент у матчі виник на 13-й хвилині, пише 24 канал. Антон Шиндер відтер Вернидуба та з меж штрафного пробив у Васіля. Антон відразу завдав ще одного пострілу, але голкіпер вдруге був на висоті.

На 28-й хвилині "Минаю" вдалося перехопити м'яч поблизу штрафного. Меліченко увійшов у штрафний, але з гострого кута не зміг поцілити у кут.

"Зоря" свій перший шанс отримала на 34-й хвилині. Кабаєв протягнув м'яч у штрафний господарів та спробував поцілити у кут воріт Каніболоцького. Футболісту "Зорі" зовсім трішки забракло точності.

На початку другого тайму сніг помітно посилився, а тому арбітр змінив м'яч – команди продовжували гру з помаранчевим. На 53-й хвилині "Зоря" вийшла вперед.

Громов завдяки своїй швидкості втік на рандеву з Каніболоцьким. Голкіпер відбив удар Артема, але Кочергін був першим на добиванні та заніс м'яч у ворота.

Дуже швидко "Зоря" подвоїла перевагу: після навісу у штрафний господарів Каніболоцький невдало вийшов та зіштовхнувся з партнером. Іванісеня залишився сам на дальній стійці та переправив м'яч у порожні ворота.

Ще через три хвилина доля матчу була визначена: "Зоря" провела класну комбінаційну атаку й Кочергін викотив на Гладкого. Той легко "записав" своє прізвище на табло.

У підсумку "Зоря" на цьому зупинилася. Завдяки перемозі "Зоря" піднялася на 8-е місце. "Минай" продовжує утримувати 10-у сходинку.

Минай – Зоря відеоогляд