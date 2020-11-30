Смертельная авария в Бахрейне едва не унесла жизнь гонщика Грожана. Интересные матчи УПЛ и курьезные ляпы голкипера "Олимпика". Выступления украинских биатлонистов в спринтах в Контиолахти. Скандал вокруг боя Тайсон – Джонс и трогательный поступок Месси. Такими были главные новости спорта 29 ноября.

Ляпы голкипера, ВАР и победа "Зари"

Футбольный день в УПЛ начался матчем "Зари" с "Минаем". Три гола луганчан во втором тайме за восемь минут позволили команде Виктора Скрипника уверенно победить соперника (0:3), пишет 24 канал.

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Вторым поединком воскресенья стал матч "Колос" – "Десна", в котором судья Романов стал одним из действующих лиц. Он дважды подбегал за помощью к ВАР и назначал пенальти. Два хладнокровно реализованных 11-метровых удара установили окончательный счет встречи 1:1.

Заключительным матчем 11-го тура УПЛ стала встреча в Петрово, где местный "Ингулец" одержал победу над "Олимпиком" 2:1. Неудачником вечера стал голкипер дончан Бетим, который допустил две фатальные ошибки.

Бой Тайсон – Джонс-младший закончился скандалом

В ночь с 28 на 29 ноября легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший вышли на ринг с благотворительной целью. Большую часть собранных денег они передадут людям, которые в этом нуждаются. Боксеры активно вели себя на канвасе несмотря на свой возраст.

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Бойцы провели на ринге все 8 раундов. Судьи боя зафиксировали ничью, которая не понравилась обоим американцам, а особенно такой результат разозлил "Железного Майка", который облил грязью судей и покинул арену. Интересно, что конферансье Майк Баффер отказался объявлять ничью в выставочной встрече, поэтому это делал журналист.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Родился в рубашке: ужасная авария на гран-при Бахрейна

15-й этап Формулы-1 сезона-2020 в Бахрейне начался с жуткой аварии. Французский гонщик Ромен Грожан в страшной аварии разбил свой болид Haas. Уже на первом круге болид француза вылетел в стену, раскололся на две части и вспыхнул. К счастью, Грожан жив! Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продолжил победную серию в сезоне-2020 Формулы-1.

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Результаты гонки

Хэмилтон Ферстаппен Албон Норрис Сайнс Гасли Риккардо Боттас Окон Леклер

Биатлон: провал ребят и Пидгрушная в топ-10

Первыми на старт в спринте вышли мужчины. Украинских биатлонистов в спринте подвела стрельба, в результате чего они не попали в зачетную зону. Самую высокую строчку занял Дмитрий Пидручный – 59 место.

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Гонку выиграл норвежец Йоханнес Бе, который в прошлом сезоне был лучшим биатлонистом планеты. Второе место с одним промахом занял швед Себастьян Самуэльссон. Он проиграл Бе 44 секунды. Третьим с одним штрафным кругом стал швед Мартин Понсилома. Его отставание от победителя составило почти 48 секунд.

Выступления девушек тоже были не намного лучше, но снова капитан команды Елена Пидгрушная выдала свой феноменальный последний круг и показала восьмое время. Один промах помешал лидеру сборной Украины в итоге быть выше. Пидгрушная замкнула десятку лучших. Больше ни одна из украинок не попала в зачетную зону.

Скоростная Эберг удачно отработала на двух огневых рубежах и была лучше соперниц на дистанции. Второй финишировала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Она, как и Эберг, отстрелялась на ноль, однако проиграла шведке в скорости. Третье время неожиданно у норвежки Каролин-Оффигстад Кноттен. Она проиграла Эберг 37 секунд.

The strong start for Team Sweden continues - @hannaaaoberg grabs the @KlahtiBiathlon sprint in dominant fashion.

Hanna Oeberg @SwedenBiathlon

Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon

Karolina Knotten @NSSF_Biathlon

Rewatch the race: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RTqHDs0WIP — IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

Непобедимый Джойс поставил на колени Дюбуа и бросил вызов Усику

В 6-м раунде Дэниел Дюбуа практически не видел на один глаз – гематома, которая появилась на лице после мощного джеба Джо Джойса. В 10 раунде судья сигнализировал об окончании поединка – технический нокаут. Снова джеб Джо позволил ему одержать желанную победу. После очередного меткого попадания Дюбуа упал на колено и уже не сумел подняться на ноги.

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После боя Джо Джойс заявил, что готов провести бой с Александром Усиком за титул WBO. Если Энтони Джошуа сделает титул вакантным, то украинец сразится с кем-то из претендентов.

Теперь Джойс может выйти на один ринг с украинцем. Если этот бой состоится, то он станет для боксеров уже вторым совместным поединком. В далеком 2013 году Усик победил Джойса.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

Месси трогательно посвятил гол Марадоне

В 11-м туре Ла Лиги "Барселона" сыграла против "Осасуны", и Лео Месси поставил точку. Аргентинец обыграл нескольких соперников и мощно пробил мимо голкипера в верхнюю девятку – 4:0.

Этот гол аргентинец посвятил своему земляку Диего Марадоне, который покинул этот мир в среду, 25 ноября.

Лео спустил капитанскую повязку, снял футболку "Барселоны" под которой была ретро-футболка "Ньюэллс Олд Бойз" с десяткой на спине. Именно в этом клубе выступал Марадона ближе к завершению карьеры. После этого форвард поднял руки к небу и что-то проговорил. Таки трогательным жестом Лионель еще раз отдал дань памяти легенде футбола.